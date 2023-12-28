الإقتصاد

ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      28 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بشقة سكنية في محافظة المجمعة، وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والدخل، وبلدية المحافظة، والجهات الأمنية.

وقامت الفرق بالوقوف على معمل مخالف داخل الشقة يستخدم لعملية الغش التجاري في المعسل، بإضافة نكهات مختلفة لمنتجات مجهولة المصدر قبل تعبئتها، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإغلاق الموقع المخالف، بالإضافة إلى منشأتين مُسجل عليهما العمالة المخالفة لوجود شبهة تستر تجاري.

واستدعت الوزارة مالك المنشأتين لاستكمال الإجراءات، وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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