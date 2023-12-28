ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل

البلاد : متابعات

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بشقة سكنية في محافظة المجمعة، وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والدخل، وبلدية المحافظة، والجهات الأمنية.

ضبطناهم يغشون ويخلطون مواد مجهولة المصدر وألوان صناعية في "المعسل" داخل شقة سكنية.. أغلقنا الموقع وأحلنا المخالفين للجهات الأمنية. pic.twitter.com/KfPRzxtqz0 — وزارة التجارة (@MCgovSA) December 27, 2023

وقامت الفرق بالوقوف على معمل مخالف داخل الشقة يستخدم لعملية الغش التجاري في المعسل، بإضافة نكهات مختلفة لمنتجات مجهولة المصدر قبل تعبئتها، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإغلاق الموقع المخالف، بالإضافة إلى منشأتين مُسجل عليهما العمالة المخالفة لوجود شبهة تستر تجاري.

واستدعت الوزارة مالك المنشأتين لاستكمال الإجراءات، وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.