بدء ضخ المياه لـ 3 مراكز بحائل

حائل : البلاد

بدأت شركة المياه الوطنية بالقطاع الشمالي، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة حائل، ضخ المياه لمراكز محافظة موقق وتشمل “المعيقلات وبدائع الجرعاء وبدائع الراشد”،‏‏ عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مروراً بخزانات مياه بزاخة، ووصولاً إلى هذه المراكز.

وبيّنت الشركة أن المشروع سيخدم أكثر من (700) مستفيد، حيث تم تنفيذ (145) توصيلة مياه، إضافة إلى مد شبكات مياه بأطوال بلغت أكثر من (28) ألف متر طولي، مع ربط المراكز المذكورة بخزانات أرضية بسعة إجمالية تبلغ (2000) متر مكعب.

ودعت الشركة من لم يرتبط بالخدمة في مراكز المعيقلات وبدائع الجرعاء وبدائع الراشد، طلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، موضحة أن تنفيذها لهذا المشروع يهدف لرفع نسب تغطيتها بشبكات مياه الشرب، وتحقيق إستراتيجياتها، والارتقاء بجودة حياة السكان في جميع مناطق المملكة.