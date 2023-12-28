الرياضة انطلاق كأس العُلا الدولي للصقور

العُلا- البلاد أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن إطلاق فعاليات كأس العُلا الدولي للصقور اليوم، بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، في حدث يجمع نخبة من الصقّارين المحليين والعالميين في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة. ويستمر الحدث حتى 5 يناير 2024، وهو الأكبر في تاريخ مسابقات الصقور، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية 60 مليون ريال سعودي. ويحتفي كأس العُلا للصقور بالأهمية الثقافية لمفهوم الصقارة في العُلا، إذ يسلط الضوء على تراثها العريق وتاريخها الأصيل. وتتضمن البطولة فعاليات متنوعة تشمل مسابقتي الملواح والمزاين، مع مشاركة أكثر من ألفي صقار. ويمكن حجز تذاكر الدخول العام مجاناً لجميع الزوار وذلك لحضور سباق الصقور في جميع أيام السباق، التي تنفسم بين سباق سرعة طيران الصقور من تاريخ 28 ديسمبر 2023 إلى 5 يناير 2024 من الساعة 8 صباحاً إلى 5 عصراً، وسباق مزاين الصقور من تاريخ 2 إلى 4 يناير 2024 من الساعة 8 مساءً إلى 10 مساءً. كما توجد تذاكر دخول الدرجة المميزة والتي تشمل ضيافة عربية تقليدية مع المشروبات والمأكولات الخفيفة. كما تندرج البطولة ضمن تقويم فعاليات” لحظات العلا” الذي يمتد على مدار العام، ويشمل عدة فعاليات ثقافية وتراثية وفنية ورياضية. ومن أبرز الفعاليات الرياضية بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل وسباق درب العلا وكأس العلا للهجن وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء وطواف العلا.