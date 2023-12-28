اكتشاف موقع ذهب جديد بمقاييس عالمية في السعودية

جدة : البلاد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية معادن اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي.

أثمرت جهودنا اليوم في #معادن عن اكتشاف حزام ذهب رئيسي بمقاييس عالمية في المملكة بعد إطلاقنا أحد أكبر برامج الاستكشاف على مستوى العالم في عام 2022. تؤكد هذه اللحظة التاريخية على التزامنا باكتشاف موارد المملكة التعدينة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لأهداف… pic.twitter.com/FayoeeiNnE — MA’ADEN | معادن (@MaadenKSA) December 28, 2023

وقالت الشركة أن هذا يعد أول اكتشاف ضمن برنامج الاستكشاف المكثف في معادن والذي أطلق في عام 2022 ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن.

وأوضحت أن الاستكشاف حول منصورة ومسرة يركز على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة، حيث كشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.

وذكرت أن هذه النتائج تشمل تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة بما في ذلك المستخلصات الأساسية التي تظهر 61 مترا عند درجة 10.4 جم / طن من الذهب و20 متراً عند درجة 20.6 جم / طن.

وأضافت أنها واصلت توسيع بصمتها الاستكشافية في آفاق جبل الغدارة وبئر الطويلة على بعد 25 كم شمال منصورة ومسرة، حيث تقوم الشركة بتحويل موارد مستدل عليها تبلغ 1.5 مليون أوقية لقياسها.

وذكرت أن نتائج التنقيب الإيجابية مجتمعة، حددت المنطقة المحتملة بطول 125 كم مع توقعات كبيرة لتصبح حزام ذهب رئيسيا بمقاييس عالمية في السعودية، حيث تشير نتائج التنقيب القريبة من منصورة ومسرة إلى أن الموارد متاحة في العمق وعلى طول المنطقة، والتي تنبئ بوفرة في حجم الثروات في المنجم، مع إمكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض.