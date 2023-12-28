“أرجوان عمار” تتألق في فئة T4 ببطولة السعودية تويوتا للراليات

جدة- البلاد
تمكنت سائقة الراليات” أرجوان عمار” بعد موسم طويل وشاق من تحقيق إنجاز يضاف الي مسيرتها بتحقيق المركز الثالث في ترتيب فئة T4 في مشاركتها الأولى ببطولة السعودية تويوتا لراليات موسم 2023.
من جهتها، عبّرت سائقة الراليات عن فخرها بهذا الإنجاز، وقالت في تصريح: أشعر بالفخر بتمثيل وطني والمرأة السعودية على المستوى الرياضي في سباقات الراليات، وأطمح لرؤية المزيد من الشابات في هذا المجال،
وذكرت أرجوان أن الشغف وحب المغامرة عوامل مهمة لتحقيق النجاح في سباقات السيارات وغيرها من الرياضات.
وقدمت أرجوان شكرها للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثلاً بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل وإلى كافة الجهات الداعمة والراعية والإعلامية والمشاركة على التنظيم الرائع والدعم اللامحدود والتسهيلات التي قدمت لها ولجميع المتسابقين والمتسابقات خلال البطولة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م