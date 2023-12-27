“كبسولة هزازة” لعلاج السمنة

البلاد ــ وكالات

ترسل المعدة إشارات إلى الدماغ تخلق شعورًا بالامتلاء عند تناول وجبة كبيرة، وتساعد هذه الظاهرة على إدراك أن الوقت قد حان للتوقف عن تناول الطعام.

استناداً إلى هذه الظاهرة، طور تقنيون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “MIT” بالولايات المتحدة، كبسولة قابلة للبلع تهتز داخل المعدة، وذلك لتنشيط مستقبلات التمدد نفسها التي تصدر عند الامتلاء، ما يخلق إحساسًا وهميًا بالشبع.

وصُممت النسخة الحالية من الكبسولة بحيث تهتز لمدة 30 دقيقة بعد وصولها إلى المعدة، لكن الباحثين يخططون لاستكشاف إمكانية تكييفها للبقاء في المعدة لفترات أطول من الوقت مع تشغيلها وإيقافها لاسلكياً.