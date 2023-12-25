ضمن جوائز بطولة السعودية تويوتا.. مها الحملي بطلة المملكة في فئة T4

الرياض- البلاد

توجت البطلة السعودية مها الحملي بجائزة بطلة المملكة فئة T4 في الحفل الختامي لبطولة السعودية تويوتا 2023، الذي أقيم يوم السبت في 23 ديسمبر، بفندق إنتركونتيننتال بالرياض .

وقد جرى الحفل بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأستاذ سطام الحزامي، والسيد حسن جميل، رئيس مجلس المديرين في شركة عبداللطيف جميل للسيارات.

وبهذه المناسبة عبرت مها الحملي عن فرحتها بالفوز بقولها: ”لقد أثبتت بطولة السعودية تويوتا منذ إصدارها الأول عام 2019 انها اقوى بطولة سعودية محلية، بقوة إبداعها وقدرتها وأنا فخورة بها وبمشاركاتي فيها، خالص تهاني الخاصة لي ولزملائي وزميلاتي ونتطلع إلى الانطلاق مرة أخرى في موسم بطولة السعودية تويوتا 2024 ، ولا أنسى شكري الخاص إلى سمو الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل لإسهامته الجليلة في رياضة المحركات، وكل من دعمني لأصل اليوم إلى ما أنا عليه.

ووُزعت جوائز بطولة السعودية تويوتا 2023 على الثلاثة الأوائل في مسابقات الرالي (السيارات والدراجات النارية والكوادز)، الدراق (السيارات والدراجات النارية)، الأوتوكروس، كسر الزمن، صعود الهضبة، والدرفت. ويبلغ عدد أبطال الفئات المشاركة في مختلف البطولات 33، 20 منهم احتلوا المركزين الثاني والثالث، و10 هم أبطال الموسم في الترتيب العام، بالإضافة إلى 13 مُنحوا بطاقة “فخر الوطن“.