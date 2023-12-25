“مسام” ينتزع 826 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

عدن : البلاد

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2023م، من انتزاع 826 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و116 لغمًا مضادًا للدبابات، و681 ذخيرة غير منفجرة، و20 عبوة ناسفة.

ونزع فريق “مسام” 5 ألغام مضادة للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات و445 ذخيرة غير منفجرة و20 عبوة ناسفة مبتكرة في محافظة عدن.

وفي محافظة الحديدة نزع 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، ونزع لغمين مضادين للأفراد ولغمين مضادين للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حيس، كما استطاع الفريق في محافظة مأرب نزع 9 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، ونزع 100 لغم مضاد للدبابات و150 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغما واحدا مضادا للأفراد في مديرية بيحان، و3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و12 ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب، ونزع الفريق لغما واحدا مضادا للأفراد و27 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للأفراد و29 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر ديسمبر إلى 2.296 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 426 ألفاً و90 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.