محافظ جدة يطلع على إنجازات التوطين

البلاد – جدة

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه أمس، مدير صندوق الموارد البشرية “هدف” بمنطقة مكة المكرمة مساعد بن محمد الحمراني.

وتسلّم سموه خلال اللقاء نسخة من تقرير الربع الثالث للعام 2023 لصندوق الموارد البشرية “هدف” المتضمن إنجازاته بالمحافظة خلال الفترة الماضية، وبرامج ومبادرات الصندوق لدعم توطين الوظائف، وزيادة عدد المواطنين والمواطنات في سوق العمل وتأهيلهم.

وأكد سموه على أهمية تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، وتطوير قدراتهم المهنية والمعرفية اللازمة لسوق العمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين.