شاهد.. أهداف مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي (2-1)

انقاد تشيلسي إلى هزيمة خارج ملعبه أمام وولفرهامبتون بنتيجة (1-2) الأحد، ضمن لقاءات الأسبوع الـ18 من الدوري الإنحليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

وتراجع الفريق اللندني إلى الترتيب العاشر على لائحة الـ(بريميرليغ) برصيد 22 نقطة، وهو نفس عدد نقاط وولفرهامبتون الذي يأتي بعد مباشرة في المركز الـ11.



وواصل تشيلسي نزيف النقاط في الأسابيع الأخيرة، إذ تكبّد خسارته الثالثة من آخر 4 جولات في الدوري الإنجليزي، ليحصّل فقط 3 نقاط من أصل 12 ممكنة.



سجّل لوولفرهامبتون كل من ماريو ليمينا ومات دوهرتي في الدقيقتين 51 و93، وأحرز هدف تشيلسي الوحيد الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 96.

أهداف مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي (2-1)

Matt Doherty scores to make it 2-0!!! #beINPL #WWFC #CFC pic.twitter.com/U50sO9RmAB

GOAL!!!

Christopher Nkunku opens his account for Chelsea with his head after a cross from Raheem Sterling!

Is it too little, too late?#beINPL #CFC #WWFC pic.twitter.com/JfsZVOZ0PM

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 24, 2023