الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي (2-1)

محمد ابو الوفاaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      24 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
مشاهدة أهداف مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي (2-1) في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انقاد تشيلسي إلى هزيمة خارج ملعبه أمام وولفرهامبتون بنتيجة (1-2) الأحد، ضمن لقاءات الأسبوع الـ18 من الدوري الإنحليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

 

وتراجع الفريق اللندني إلى الترتيب العاشر على لائحة الـ(بريميرليغ) برصيد 22 نقطة، وهو نفس عدد نقاط وولفرهامبتون الذي يأتي بعد مباشرة في المركز الـ11.


وواصل تشيلسي نزيف النقاط في الأسابيع الأخيرة، إذ تكبّد خسارته الثالثة من آخر 4 جولات في الدوري الإنجليزي، ليحصّل فقط 3 نقاط من أصل 12 ممكنة.


سجّل لوولفرهامبتون كل من ماريو ليمينا ومات دوهرتي في الدقيقتين 51 و93، وأحرز هدف تشيلسي الوحيد الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 96.

 

أهداف مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي (2-1)

 

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