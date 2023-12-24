الهلال يتصدر تصنيف الفيفا للأندية الآسيوية

تصدّر فريق الهلال التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية الآسيوية، التي ستُشارك بكأس العالم للأندية 2025.
ويمتلك فريق الهلال في رصيده 97 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه وهو نادي جونبك هيونداي موتورز الكوري.
ويشارك فريق الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021 بعد موافقة مجلس فيفا بالإجماع على تحديد مقاعد الأندية المتأهلة للبطولة والمصادقة على توزيع المقاعد على الاتحادات القارية.
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