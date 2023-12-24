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الهلال يتصدر تصنيف الفيفا للأندية الآسيوية
الرياضة

الهلال يتصدر تصنيف الفيفا للأندية الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      24 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تصدّر فريق الهلال التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية الآسيوية، التي ستُشارك بكأس العالم للأندية 2025.

ويمتلك فريق الهلال في رصيده 97 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه وهو نادي جونبك هيونداي موتورز الكوري.

ويشارك فريق الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021 بعد موافقة مجلس فيفا بالإجماع على تحديد مقاعد الأندية المتأهلة للبطولة والمصادقة على توزيع المقاعد على الاتحادات القارية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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