الدولية

النيجر تعلن مغادرة آخر جندي فرنسي أراضيها

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      24 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

نيامي : البلاد

 أعلن الجيش النيجري مغادرة آخر جندي من القوات الفرنسية أراضي النيجر التي كانت توجَد هناك تحت عنوان “المساهمة في مكافحة جماعات متشددة إرهابية في منطقة الساحل الأفريقي” في خطوة جاءت تنفيذاً لمطالب السلطات النيجرية.

 وأوضح الجيش النيجري خلال احتفال أقيم في قاعدة نيامي الجوية أن “القوات الفرنسية أنجزت انسحابها من النيجر وغادرت الدفعة الأخيرة من الجنود الفرنسيين عبر طائرتين عسكريتين.

 واختتمت الاحتفالية بتوقيع “وثيقة مشتركة” بين قائد القوات البرية النيجرية الكولونيل مامان ساني كياو وقائد القوات الفرنسية في الساحل الأفريقي الجنرال إريك أوزان بحضور ممثلين عسكريين عن توغو والولايات المتحدة.

 وبموجب الاتفاقية سلمت فرنسا القاعدة الجوية إلى الجيش النيجري بعد عملية انسحاب عبر 145 رحلة جوية و15 قافلة برية نقلت نحو 1500 عسكري فرنسي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *