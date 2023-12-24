الرياضة

الكواري لـ” البلاد”: كأس أمم آسيا ستكون بصبغة عالمية.. والجمهور السعودي سينجحها

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      24 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
أكد حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، لصحيفة” البلاد” أن كأس آسيا بقطر ستكون بصبغة عالمية، وأن الجمهور السعودي ركن مهم من أركان نجاح أي بطولة، ونأمل بتواجده في البطولة التي ستنطلق منتصف يناير المقبل.

وأكد الكواري، الذي يتواجد في مدينة الرياض، ضمن وفد الجولة التسويقية للبطولة؛ حيث تم افتتاح ركن للترويج للبطولة وتقديم صورة شاملة عن استعدادات قطر لنهائيات أمم آسيا 2023 وذلك في منطقة بوليفارد سيتي، وقد شهد الركن تفاعلًا كبيرًا من الجماهير من مختلف الجنسيات والأعمار؛ حيث تسابقوا على التقاط الصور مع تعويذات البطولة، التي جاءت على شكل “الجربوع “، وتتكون عائلة التعويذة من خمس شخصيات هي «سبوق»، و«تمبكي»، و«فريحة»، و«زكريتي»، و«ترينة»، وهي شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ 12 عاماً، عندما استضافت قطر النسخة الـ15 من البطولة نفسها. وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم، كما تشيد الأسرة بالعمل الجماعي، وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة.

وقال الكواري: يعتبر ترويج البطولة للجمهور السعودي أحد أهم أهدافنا التسويقية، فهو من أهم عوامل نجاح أي بطولة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه تواجد الجمهور السعودي في كأس العالم 2022 بقطر، في العام الماضي، والذي نأمل بتكراره في هذه البطولة. وأضاف: إن أسعار التذاكر بمتناول الجميع؛ حيث توجد تذاكر بـ ” 25 ” و ” 43 ” ريالًا.

وتابع : إن المنتخبات التي سبق لها تحقيق اللقب مثل قطر والسعودية وإيران والعراق واليابان وكوريا الجنوبية هي الأقرب لتحقيق لقب هذه النسخة، لكن المفاجآت واردة من المنتخبات الأخرى، التي لم تحقق اللقب، وقد يكون هناك بطل جديد، وكما يقال: يولد البطل من رحم البطولة، وأتمنى أن يكون النهائي بصبغة خليجية.
وعن التجهيزات الصحفية قال: ستكون كل الإمكانات التي كانت في مونديال قطر 2022 موجودة في هذه البطولة؛ حيث سيكون هناك مركز إعلامي متكامل في منطقة مشيرب، وستكون كل الخدمات في متناول كل الإعلاميين، والعمل سيستمر على مدار الساعة؛ لتلبية احتياجات الإعلاميين.

وأضاف: نسعى للوصول لرقم قياسي في عدد الإعلاميين المتواجدين في البطولة، حيث تم إصدار أكثر من 1800 بطاقة صحفية حتى الآن، ونطمح في تخطي حاجز الـ 2000 بطاقة صحفية؛ لتكون البطولة هي الأكبر إعلاميًا في تاريخ البطولات الآسيوية.

يذكر أن قطر تستعد لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، لتحقق بذلك رقماً قياسياً في احتضانها للمهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن حققت استضافة ناجحة للبطولة مرتين من قبل، في عامي 1988 و2015. وتنطلق البطولة القارية في 12 يناير وتتواصل حتى 10 فبراير 2024 وستشهد 51 مباراة تقام في تسعة استادات؛ وفق أحدث المواصفات العالمية.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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