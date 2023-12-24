الكواري لـ” البلاد”: كأس أمم آسيا ستكون بصبغة عالمية.. والجمهور السعودي سينجحها

الرياض – هاني البشر
أكد حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، لصحيفة” البلاد” أن كأس آسيا بقطر ستكون بصبغة عالمية، وأن الجمهور السعودي ركن مهم من أركان نجاح أي بطولة، ونأمل بتواجده في البطولة التي ستنطلق منتصف يناير المقبل.
وأكد الكواري، الذي يتواجد في مدينة الرياض، ضمن وفد الجولة التسويقية للبطولة؛ حيث تم افتتاح ركن للترويج للبطولة وتقديم صورة شاملة عن استعدادات قطر لنهائيات أمم آسيا 2023 وذلك في منطقة بوليفارد سيتي، وقد شهد الركن تفاعلًا كبيرًا من الجماهير من مختلف الجنسيات والأعمار؛ حيث تسابقوا على التقاط الصور مع تعويذات البطولة، التي جاءت على شكل “الجربوع “، وتتكون عائلة التعويذة من خمس شخصيات هي «سبوق»، و«تمبكي»، و«فريحة»، و«زكريتي»، و«ترينة»، وهي شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ 12 عاماً، عندما استضافت قطر النسخة الـ15 من البطولة نفسها. وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم، كما تشيد الأسرة بالعمل الجماعي، وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة.
وقال الكواري: يعتبر ترويج البطولة للجمهور السعودي أحد أهم أهدافنا التسويقية، فهو من أهم عوامل نجاح أي بطولة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه تواجد الجمهور السعودي في كأس العالم 2022 بقطر، في العام الماضي، والذي نأمل بتكراره في هذه البطولة. وأضاف: إن أسعار التذاكر بمتناول الجميع؛ حيث توجد تذاكر بـ ” 25 ” و ” 43 ” ريالًا.