الرياضة نزالات قوية لـ”أبطال العالم في “اليوم الحاسم”

الرياض- البلاد

انطلق مساء اليوم السبت نزال “اليوم الحاسم” لأبطال الملاكمة العالمية في منطقة Kingdom Arena ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 الذي يُعد أحد أكبر النزالات في تاريخ الملاكمة. وتشهد نزالات “اليوم الحاسم” في موسم الرياض، مواجهات ثنائية بين عدد من أبطال الملاكمة المحترفين، وهم: البريطاني أنتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والأمريكي ديونتاي وايلدر. إضافة إلى الكرواتي فيليب هرجوفيتش، والأسترالي مارك دي موري، والملاكم الروسي دميتري بيفول، والبريطاني ليندون آرثر، والأسترالي جاي أوبيتايا، إلى جانب البريطاني إيليس زورو، والداغستاني أرسلانبيك محمودوف، وجيت كاباي، والبريطاني دانييل دوبوا، والأمريكي جاريل ميلر، والكوبي فرانك سانشيز، والنيوزيلندي جونيور فا. وبدأ الملاكم الكوبي فرانك سانشيز، نزالات اليوم الحاسم، بالفوز على يفوز على النيوزيلندي جونيور فا، وحسم بطل الضربات القاضية الكرواتي فيليب هرجوفيتش النزال بينه وبين الأسترالي مارك دي موري، بكل جداره في اليوم الحاسم. وفي إحدى النزالات القوية، فاز الأسترالي جاي أوبيتايا، على نظيره البريطاني إيليس زورو، كما فاز الألماني أجيت كاباييل على الداغستاني أرسلانبيك محمودوف. وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، قد أوضح أن نزالات “اليوم الحاسم” تشكل واحدة من أبرز الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض لعشاق الرياضة والملاكمة هذا العام، حيث تجمع عدداً من أبطال العالم للملاكمة في مواجهات هي الأولى من نوعها في جميع أنحاء العالم.