الرياضة

الرائد يضرب الاتحاد بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      23 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

حقق فريق الرائد فوزًا مهمًا على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في ختام مباريات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.

سجل ثلاثية الرائد كل من كريم البركاوي “هدفين” ومحمد الدوسري في الدقائق 22 و72 و90، فيما أحرز هدف الاتحاد الوحيد رومارينيو في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، بات رصيد الرائد 16 نقطة في المركز الـ 15، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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