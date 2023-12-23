الرائد يضرب الاتحاد بثلاثية

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
حقق فريق الرائد فوزًا مهمًا على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في ختام مباريات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.
سجل ثلاثية الرائد كل من كريم البركاوي “هدفين” ومحمد الدوسري في الدقائق 22 و72 و90، فيما أحرز هدف الاتحاد الوحيد رومارينيو في الدقيقة 25 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة، بات رصيد الرائد 16 نقطة في المركز الـ 15، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.
الرائد يستعرض بثلاثية في شباك الاتحاد ⚽
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرائد | #SSC pic.twitter.com/VTvcnmZt5Y
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023