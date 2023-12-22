الرياضة وصول الهولندي رويل كومانس لقيادة العدالة

الدمام-البلاد

وصل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة الهولندي رويل كومانس؛ لاستلام مهامه في تدريب الفريق وقيادته في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم “دوري يلو”، وقد وصل برفقة المدرب مساعده الهولندي أرنولدوس جوهانس، وكان المدرب ومساعده قد وصلا أمس الأول للقصيم وحضرا مباراة العدالة مع البكيرية التي جرت بينهما في البكيرية. واستقبلت إدارة النادي المدرب ومساعده بكل حفاوة وترحاب، وتمنت لهما التوفيق والنجاح في مهامهما مع الفريق في الفترة المقبلة. وسيصل خلال اليومين القادمين مدرب الحراس الجديد المعز بن ثابت لتولي مهامه التدريبية مع الفريق.