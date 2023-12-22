الرياضة

بصمتا (اتحادي ورياضي) تحتفيان بالأمير خالد بن عبدالعزيز

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      22 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

احتفت (بصمة اتحادي) و(بصمة رياضي) بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن ‏عبدالعزيز بن محمد بن ‏عبدالعزيز آل سعود، في احتفالية خاصة، نظمت في قاعة ‏وديوانية المستشار غسان مناع، لبى ‏فيها سموه دعوة مؤسس البصمة إبراهيم كنداسة ‏وإدارتي البصمتين والتقى ‏بأعضائهما، واطلع على ما تقدمانه من أعمال.‏

الأمير خالد بن عبدالعزيز، أبدى إعجابه بما شاهده من عمل ومجهود للبصمتين، ‏بعد ‏أن اطلع عليه من خلال العرض المرئي، حيث عبر سموه عن ذلك قائلًا: “‏حقيقة ‏دهشت وأعجبت بهذا العمل الكبير المقدم من بصمة اتحادي وبصمة رياضي؛ ‏لحفظ ‏وتوثيق تاريخ رواد رياضيين نفخر بهم جميعًا، وتكريمهم بشكل يليق ‏بتاريخهم، ‏وتذكير الجيل الجديد بما بذله نجوم (الزمن الجميل)- كما يسمون- لتطوير ‏رياضة ‏المملكة وتسليط الضوء على ما قدموه، في ‏دلالة صادقة على نبل توجه ‏القائمين على ‏البصمتين وتميّز عملهم المبارك”.‏

 

وتابع: ” أشد على يد القائمين على هذا العمل الرائع، وأبارك لهم مجهودهم ‏لاستمرار ‏هذه المبادرات الطيبة التي توثقت بعمل مقنن، ونتائج تسعد قلب كل رياضي ‏محب لبلده ‏ونجومها الرواد”.‏

وختم: “أشكر أعضاء البصمتين على هذه الدعوة الكريمة، وأقول لهم بارك الله ‏لكم ‏عملكم، ويسعدني أن أرى نجاحكم يتواصل. وفق الله الجميع لكل خير”.‏

 

شارك في الاحتفاء ‏رئيس (بصمة رياضي) فريد زاهد، ورئيس (بصمة ‏اتحادي) ‏هشام مليباري، وقدم كل منهما كتابًا يسطر إنجازات البصمتين، كما حضر ‏الاحتفالية نائب رئيس البصمة حسن ‏باصفار، والمستشار غسان مناع ‏ومؤسس ‏البصمة المهندس إبراهيم كنداسة، والأعضاء سعود ‏جستنية، وسمير الريمي، ‏وعبدالله ‏سلمان، ومروان بازي، وتولى تقديم العرض المرئي إبراهيم بخيت، ‏عضو ‏مجلس إدارة نادي الاتحاد والمدير التنفيذي سابقًا.‏

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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