بصمتا (اتحادي ورياضي) تحتفيان بالأمير خالد بن عبدالعزيز

البلاد- جدة
احتفت (بصمة اتحادي) و(بصمة رياضي) بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، في احتفالية خاصة، نظمت في قاعة وديوانية المستشار غسان مناع، لبى فيها سموه دعوة مؤسس البصمة إبراهيم كنداسة وإدارتي البصمتين والتقى بأعضائهما، واطلع على ما تقدمانه من أعمال.
الأمير خالد بن عبدالعزيز، أبدى إعجابه بما شاهده من عمل ومجهود للبصمتين، بعد أن اطلع عليه من خلال العرض المرئي، حيث عبر سموه عن ذلك قائلًا: “حقيقة دهشت وأعجبت بهذا العمل الكبير المقدم من بصمة اتحادي وبصمة رياضي؛ لحفظ وتوثيق تاريخ رواد رياضيين نفخر بهم جميعًا، وتكريمهم بشكل يليق بتاريخهم، وتذكير الجيل الجديد بما بذله نجوم (الزمن الجميل)- كما يسمون- لتطوير رياضة المملكة وتسليط الضوء على ما قدموه، في دلالة صادقة على نبل توجه القائمين على البصمتين وتميّز عملهم المبارك”.