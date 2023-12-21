الرياضة الموسم الرابع لسباقات “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية ينطلق من جدة فبراير المقبل

إكستريم إي تكشف عن روزنامتها لعام 2024 الرياض – هاني البشر كشف منظمو “إكستريم إي” عن روزنامة الموسم الرابع لعام 2024 لسلسلة سباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والتي تستهدف تسليط الضوء على تأثير التغيّر المناخي والتدخلات البشرية في المواقع النائية المتميزة بطبيعتها الخلابة، والتشجيع على استخدام المركبات الكهربائية لدعم جهود الحفاظ على البيئة. وللعام الرابع على التوالي، تنطلق الجولة العالمية للسلسلة من المملكة العربية السعودية، حيث ستنطلق الجولتين الافتتاحيتين للموسم يومي 17 و18 فبراير 2024، في موقع جديد بالقرب من مدينة جدة، فيما ستقام الجولتين الثالثة والرابعة في أوروبا يومي 13 و14 يوليو، حيث سيتم الإعلان عن موقع الاستضافة لاحقاً. وستنتقل السلسلة بعد ذلك إلى سردينيا في إيطاليا، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في تقويم “إكستريم إي” منذ إطلاقها في العام 2021، وستعود السلسلة إلى الجزيرة الإيطالية لأربع جولات من موسم 2024، حيث ستقام الجولة الخامسة والسادسة يومي 14 و15 سبتمبر، والجولة السابعة والثامنة يومي 21 و22 سبتمبر. وستكون الجولات الأربعة في سردينيا أيضاً موقعاً لعرض واختبار سيارات “إكستريم إتش” قبل ظهورها لأول مرة في عام 2025، والتي ستكون أول سلسلة سباقات للطرق الوعرة في العالم تعمل بالهيدروجين، حيث تتواصل الاستعدادات لانطلاق البطولة بعد نحو عام. وسيختتم الموسم الرابع في فينيكس، في ولاية أريزونا الأمريكية بالجولتين التاسعة والعاشرة يومي 23 و24 نوفمبر، حيث ستقام البطولة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعليقاً على هذا الإعلان، قال اليخاندرو أغاغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسة إكستريم إي: “يسعدنا الكشف عن روزنامة الموسم الرابع من إكستريم إي، ونسعى إلى مواصلة البناء على النجاح الذي تحقق في السنوات الثلاثة الماضية ونعد جمهورنا بموسم قوي هذا العام”. وأضاف: “نتطلع للعودة إلى السعودية لخوض الجولات الافتتاحية للموسم الجديد كما تعودنا في السنوات الماضية، حيث وفرت السعودية طوال السنوات الماضية مشهداً رائعاً، ونتوقع الأمر نفسه عند عودتنا في شهر فبراير في موقع جديد رائع بالقرب من جدة”.

وأكمل: “سيتم الإعلان عن موقع سباقنا في أوروبا قريباً، وبينما نواصل برنامج اختبار مخصص لسيارة “إكستريم إتش” الجديدة، فإن إقامة سباقات في القارة الأوروبية خلال المرحلة الوسطى من الموسم يشكل أمراً مهماً لتبسيط عملياتنا، ولذلك نحن متحمسون للعودة إلى سردينيا في شهر سبتمبر. وأود أن أشكر نادي السيارات الإيطالي ومنطقة ساردينيا على دعمهما لسلسلتنا، ومن المرجح أيضًا أن تكون سردينيا هي المكان الذي ستشهد فيه اللفات الأولى لسيارة “إكستريم إتش” على مضمار السباق على الطرق الوعرة، والتي ستكون لحظة تاريخية لرياضة السيارات والطاقة الهيدروجينية”. واختتم أغاغ: “يعد التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في الجولة الختامية لموسم 2024 بمثابة علامة فارقة مهمة في سلسلتنا وختام مناسب لهذا العام، حيث تعد الولايات المتحدة سوقاً رئيسياً بالنسبة لنا ولديهم شغف كبير بالسباقات على الطرق الوعرة، لذلك نتطلع إلى ظهور سلسلة “إكستريم إي” لأول مرة في أمريكا الشمالية”. الجدير بالذكر أن سلسلة “إكستريم إي” هي شكل جديد ومبتكر لسباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية وذلك في بيئات قاسية حول العالم والتي تضررت أو تأثرت بالمناخ والتغيرات البيئية، وتتألف السلسلة العالمية من 10 جولات وتسلّط الضوء على تأثير تغير المناخ والتحديات البيئية في بعض المواقع النائية في العالم والترويج للتوجه نحو استخدام المركبات الكهربائية ودعم المساعي الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وخلق مستقبل أفضل لكوكب الأرض.