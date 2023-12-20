DATE KSA يسلط الضوء على الابتكار في مختلف الصناعات

الرياض : البلاد



استضاف معرض DATE Fintech & AI الذي أقيم مؤخرا في الرياض المديرين التنفيذيين، وعمالقة الصناعة، والرواد العالميين في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي من مختلف الشركات والمستثمرين إلى المسؤولين الحكوميين والمشتغلين بمجال التكنولوجيا، حيث كان الهدف الرئيسي هو دفع الحلول التحويلية في كل صناعة والكشف عن معالم مستقبل التكنولوجيا، مع وجود تطبيقات رائدة من شأنها إحداث تغيير جذري في قطاعات لا حصر لها وإعادة تعريفها.

ومع حضور أكثر من 2000 من كبار المسؤولين، قدم الحدث منصة ديناميكية تضمنت مناقشات ثاقبة من خلال الجلسات الرئيسية والدردشات التفاعلية، مما عزز فرص نمو الأعمال في القطاعات الرئيسية ذات الأهمية لمستقبل المملكة العربية السعودية الاقتصادي.

وشهد هذا الحدث، الذي ضم مجموعة رائعة من المتحدثين وأعضاء اللجنة، تحولًا كبيرًا في الاستفادة من التقنيات التحويلية. وتراوحت المناقشات بين تمكين مستقبل المملكة من خلال طفرات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي للتوائم الرقمية، والجهات التنظيمية كمحفزات للابتكار، وتضخيم الحرب ضد الجرائم المالية.

وعقدت جلسة حوارية بعنوان “المدن المعرفية: خيال علمي أم مستقبل الغد؟” بين يوسف خليلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في تونوموس (نيوم)، وماري بيدلر، مؤسسة شركة Input PR، حيث قدموا رؤى مقنعة حول دمج التكنولوجيا بسلاسة في الحياة اليومية.

أما الجلسة المحورية على مسرح DATE Fintech عبارة عن حلقة نقاش بعنوان “تجسيد التمكين: تأثير التكنولوجيا المالية على الشركات التي تقودها النساء”. قدم المشاركون وجهات نظر ثاقبة حول تقدم المرأة في الدعوة إلى الشمول بين الجنسين في النظام البيئي التكنولوجي. وشملت المداولات كذلك استراتيجيات لتعزيز التمكين والشمول في مجال الابتكار.

أثناء حديثها عن الحدث، قالت سونيا شو، الشريكة ونائبة رئيس الشراكات العالمية في CoinW: “لقد عرض DATE KSA الابتكار، وعزز رؤية العارضين وعزز الاتصالات القيمة في الصناعة”.

وقال نافين بهارادواج، الرئيس التنفيذي لمجموعة Trescon: “كان معرض DATE Fintech ومعرض DATE AI في الرياض استثنائيين للغاية”. وأضاف: “إن المشاركة والتعاون النشطين بين قادة الصناعة ومبتكري التكنولوجيا وصناع السياسات قد فتحوا الأبواب لإعادة تصور مستقبل الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.”

وفي النهائيات الإقليمية الثالثة لكأس العالم للتكنولوجيا المالية، التي نظمتها قمة دبي للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع Trescon في معرض DATE Fintech في الرياض، تنافست 11 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية للحصول على فرصة لعرض أفكارها في النهائيات الكبرى وتأمين تمويل يصل إلى مليون دولار.

وحققت شركة Monak E-Services، وهي شركة مهاجرة للتكنولوجيا المالية مقرها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفوز في هذا الحدث حيث تتخصص الشركة في توفير الشمول المالي والخدمات الحياتية الأساسية للعاملين في الشرق الأوسط من خلال شبكة تعاونية يمثل تقدمًا ملحوظًا في مجال حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة.

وفي معرض مشاركة تجربته في DATE AI Show، قال عادل بلهوري، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في بنك الرياض: “أنا متحمس للانضمام إلى المتحدثين المتميزين، الذين يناقشون التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مشهد الأعمال”.

وقال وائل سلوم، نائب الرئيس لشؤون البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة كريم، أثناء حديثه عن الذكاء الاصطناعي التوليدي: “إن إمكانية الوصول إليه وتحسينات الإنتاجية وتكافؤ التأثير توازي الدور التاريخي للإنترنت في تشكيل مستقبل مليء بالفرص الاقتصادية والنمو المتزايد”.

قد يكون DATE KSA قد انتهى، ولكن الزخم قد بدأ للتو. من قلب الرياض، تجتاح المملكة العربية السعودية موجة من التعاون القائم على التكنولوجيا، مما يعد بتقديم خدمات مالية مُعاد تعريفها، وتكامل سلس للذكاء الاصطناعي، وصعود المملكة العربية السعودية كمنارة عالمية للابتكار.