أخضر البلياردو والسنوكر يتصدر البطولة العربية

جدة-البلاد

تصدر المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر الترتيب العام للمنتخبات في ختام البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، التي اختتمت اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان.

وجاء تصدر المنتخب السعودي للترتيب بعد أن حقق لاعبوه 11 ميدالية ملونة بواقع ” 3 ذهبيات و4 فضة و4 برونزيات “ وجاء منتخب العراق في المركز الثاني ومنتخب البحرين في المركز الثالث في الترتيب العام.

وأقيم الحفل الختامي للبطولة بحضور أمين عام اللجنه الأولمبية الأردنية السيدة رنا نظمي، ورئيس الاتحاد العربي عمرو الخرادلي ورؤساء الاتحادات المشاركة، يتقدمهم رئيس الاتحاد السعودي الدكتور ناصر الشمري، وتم خلال الحفل تسليم الجوائز وتكريم اللاعبين واللاعبات أصحاب المراكز الأولى، وتم تبادل الدروع والهديا التذكارية في ختام الحفل.

وشهدت منافسات اليوم الأخير في البطولة انتزاع لاعب المنتخب السعودي أحمد آل جبار الميدالية الذهبية لمنافسات البلياردو 10 كرات بعد فوزه في النهائي على العراقي كرار جاسم 6/10.

ونجح فريق السيدات السعودي في تحقيق ثلاث ميداليات منوعة في منافسات السيدات؛ حيث نالت اللاعبة لارا الزنان الميدالية الفضية في منافسات البلياردو 10 كرات، وحصلت اللاعبة رحاب شكري على برونزيتين؛ برونزية البلياردو 10 كرات وبرونزية البلياردو 9 كرات.

وكان المنتخب السعودي قد انتزع ذهبية منافسات البلياردو الزوجي رجال 9 كرات عن طريق سعد إدريس وخالد العتيبي وأحمد ال جبار، وذهبية البلياردو ناشئين 9 كرات عن طريق نواف الشمردل وفضية البلياردو ناشئين 9 كرات عن طريق خالد الغامدي، وحقق أيمن العمري الميدالية الفضية في منافسات سنوكر فردي ناشئين، وانتزع لاعب المنتخب مشاري الشمردل فضية البلياردو ناشئين 10 كرات، وحصل المنتخب السعودي على الميدالية البرونزية في منافسات البلياردو زوجي 10 كرات. مثل المنتخب اللاعبون” سعد إدريس، وأحمد ال جبار وخالد العتيبي، بينما حقق لاعب المنتخب السعودي عمر العجلاني الميدالية البرونزية في مسابقة الماستر سنوكر رجال.