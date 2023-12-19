تعاون بين فرع الرياضة و”تراحم” بالباحة

البلاد – الباحة

شهد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة، توقيع مذكرة تفاهم بين فرع وزارة الرياضة واللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمنطقة الباحة “تراحم”.

‏ وتهدف المذكرة التي وقعها مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن آل شايع، ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالباحة سعيد بن محمد مخايش، إلى التعاون بين الطرفين في مجال تقديم المشاركات المجتمعية التي تعود بالفائدة على فئة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم وتخدم الجهود والخدمات التي يقدمها الطرفين.

وحثّ سموه على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تُعد مرجعًا للتنمية الاقتصادية في المنطقة في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع المناطق والقطاعات.