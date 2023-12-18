تحت شعار (عقد من التمكين).. “تمكين للتقنيات” تحتفل بمرور عشرة سنوات على تأسيسها

الرياض: البلاد

احتفلت شركة تمكين للتقنيات بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها تحت شعار (عقد من التمكين) بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد عبدالجبار اليماني والرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات الدكتور محمد بن فيصل الشيبي والرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين.

وشكلت تمكين للتقنيات خلال عقد من الزمن مسيرة تنمية مستدامة ومشاريع عملاقة يديرها كفاءات وطنية صنعوا الأثر، حتى أضحت شريكاً فاعلاً في مسيرة وتنمية القطاع التقني في المملكة

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات المصاحبة، شملت عرضاً مرئياً يستعرض رحلة الإنجازات في مسيرة تمكين للتقنيات خلال العقد الماضي، إلى جانب تكريم أصحاب السعادة والأساتذة من أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين السابقين، وكذلك مجموعة من الموظفين والموظفات الذين شاركوا في رحلة النجاح والتميز خلال العقد الماضي.

ورحب الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن فيصل الشيبي بالحضور قائلاً: نفخر بعقدنا الأول وما حققناه من إنجازات بخطوات متسارعة لمواكبة التطور، بفضل من الله ثم بالدعم المستمر الذي يحظى به القطاع التقني من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – والتي انعكست على إنجازات ومبادرات تمكين.

ويجدر بالذكر بأن شركة تمكين هي كيان حكومي متخصص بالتقنية، بُنيت وطُوّرت بعقول سعودية شغوفة بتمكين تقنيات المستقبل وتتخذ رؤية السعودية 2030 محفزًا للطموح الواعد، من خلال تصميم مجموعة من الحلول الإبتكارية لتهيئة التحول الرقمي في القطاع الحكومي والخاص عبر تبنّي التقنيات الرائدة والانتفاع من شراكاتنا الإستراتيجية.