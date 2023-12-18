للمرة الأولى في تاريخه.. رالي داكار السعودية.. 5 مسارات مختلفة في 5 أعوام

الرياض – هاني البشر
تجسيداً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، عززت المملكة من حضورها على الساحة العالمية الرياضية، وفق خطط مدروسة من خلال استضافة العديد من المنافسات والأحداث والفعاليات الرياضية في مختلف المجالات.
ووضعت المملكة العربية السعودية نصب أعينها تحقيق التميز والريادة على الصعيدين المحلّي والعالمي، كمقياس لنجاحها في تنظيم هذه الفعاليات العالمية ببصمتها السعودية الخالصة؛ استناداً إلى إمكاناتها وقدرات كوادرها الوطنية.
ومنذ العام 2020، أصبحت السعودية موطناً لرالي داكار، أكبر وأعرق رالي على وجه الأرض وأكثرها إثارة وحماس، الذي يعد أهم فعاليات رياضة المحركات في العالم، حيث يترقب عُشاق السرعة والتحديات فعاليات الرالي كل عام، انطلاقاً من عراقته وحجمه ومستويات الإثارة والحماس الذي يقدمها لجمهور عالمي متعطش لأجواء المغامرة التي تتمتع بها الراليات الصحراوية، ويشهد الرالي إقامة مرحلة واحدة يومياً، تمتد لبضعة مئات من الكيلومترات، وتصل مسافته الإجمالية لعدة آلاف من الكيلومترات، ويُقام على مدى 10 -15 يوماً.
وتميزت السعودية باستضافة النسخة 42 للرالي في العام 2020، وذلك للمرة الأولى في قارة آسيا، بعد إقامته لأكثر من 30 عاماً في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية، خلال الفترة من 5 – 17 يناير 2020، بمشاركة 557 سائقاً من 62 دولة و6 قارات حول العالم، حيث بلغت المسافة الإجمالية للمسار 7.800 كيلو متر انطلاقاً من مدينة جدة، لينتهي في القدية، وعبر الرالي مدن الوجه ونيوم والعلا وحائل والرياض ووادي الدواسر وحرض وشبيطة، وقطع المتسابقون مسافة إجمالية بلغت 7,800 كلم، وضم السباق خمس فئات للمركبات المشاركة، وهي: السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات وكذلك الباغي المفتوحة “سايد باي سايد”.
وللعام الثاني على التوالي، استضافت السعودية النسخة 43 للرالي خلال الفترة من 3 – 15 من يناير 2021، حيث عبر المتسابقون 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة لمسافة إجمالية بلغت 7600 كم، بمسار مختلف عن النسخة الأولى وكانت جدة هي نقطة الانطلاق والختام، بينما عبر الرالي بيشة ووادي الدواسر والرياض والقيصومة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع، وشارك في السباق أكثر من 500 متسابق، تنافسوا في 6 فئات هي السيارات والدراجات النارية والدراجات النارية الرباعية والشاحنات والمركبات الصحراوية الخفيفة، بالإضافة إلى الفئة الجديدة داكار كلاسيك.
وبمسار جديد، أقيمت النسخة 44 من الرالي في نسخته الثالثة على الأراضي السعودية، خلال الفترة من 2 – 14 يناير 2022، التي استقطبت 1065 مشاركاً يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، مما جعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركين في تاريخ الرالي العريق، كما ضم السباق 578 مركبة في مختلف فئات السباق، وتألف المسار من 13 مرحلة، بدأت بمرحلة تمهيدية من جدة، بالاتجاه إلى حائل، ومن حائل اتجهت المنافسات إلى القيصومة، ومنها إلى الرياض، ثم الدوادمي ووادي الدواسر ثم بيشة، وصولاً إلى خط النهاية في جدة، وبمسافة الإجمالية تخطّت 8500 كم.