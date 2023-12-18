في دوري يلو.. تعادل القادسية وأحد..والقيصومة يحسم ديربي الحفر

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق القادسية على صدارة ترتيب دوري يلو، بعد تعادله مع ضيفه أحد1/1 في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن مباريات الجولة 14 من المسابقة.
سجل هدف القادسية مباي دياني، فيما تعادل لأحد جيرالد تاكاوارا. بهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الأول، وأحد بالمركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.
وحسم القيصومة ديربي حفر الباطن، بعد فوزه على نظيره الباطن 3-2 في ديربي حفر الباطن.
تميزت المباراة بالإثارة والندية، وتحديدًا في شوطها الثاني، الذي شهد تسجيل الأهداف الخمسة؛ حيث بدأ الباطن التسجيل عن طريق عبدالإله البريه، وأدرك القيصومة التعادل عن طريق ياسر السعيدان، وأضاف القيصومة الهدف الثاني عن طريق لوكاس، قبل أن يضيف زميله أليوت الهدف الثالث، وقلص الباطن النتيجة بالهدف الثاني عن طريق بدر الهويدي.
وقبل نهاية المباراة تحصل الباطن على ركلة جزاء تصدى لها حارس القيصومة. بهذا الفوز، رفع القيصومة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير، وجاء الباطن في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.
وفي الرس، خيم التعادل الإيجابي 2 – 2 على لقاء الخلود أمام نظيره هجر. سجل للخلود أحمد ياسين” هدفين” فيما أحرز لهجر أدريانو من ركلة جزاء، ومطير الزهراني من ركلة جزاء؛ ليرفع الخلود رصيده إلى 22 نقطة بالمركز السادس، وهجر إلى النقطة العاشرة بالمركز ما قبل الأخير.
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#القادسية_أحد | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ob7iJlgKXl
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 18, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..⤵️#الخلود_هجر | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/j0Nwk6oTm3
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 18, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#الباطن_القيصومة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/bYvpQDvUub
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 18, 2023