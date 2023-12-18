ارتفاع المؤشر الإيجاري

البلاد – الرياض

استقر مؤشر البورصة العقارية السعودية عند مستوى 10036.3 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً لا تتجاوز نسبته 0.01 %، أو بنحو 1.4 نقطة، كما استقر إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام عند 1.43 تريليون ريال.

وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 3.6 %، ما أدى إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 6.1 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي عدد صفقات العقارية بنسبة 7.5 %، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند 6.0 آلاف صفقة عقارية.

كما أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية نوفمبر 2023م، عودة معدل التضخم إلى الارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 1.7 %، مقارنة بتباطؤه خلال أكتوبر الماضي إلى 1.6 %، ويعزى عودة الارتفاع إلى التضخم محليا إلى ارتفاع إيجار السكن في المملكة، الذي عاد للارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 9.4 %، بعد تباطؤه خلال الشهر الأسبق إلى 9.3 %، وكان إيجار السكن قد سجل أعلى ارتفاع شهري له منذ يناير” 2018م بمعدل شهري وصل إلى 1.7 %.