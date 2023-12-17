خلال أقل من عام.. 93 ألف أسرة مستفيدة من برنامج «سكني»

البلاد – الرياض

كشف برنامج “سكني” عن استفادة 93,622 أسرة سعودية من البرنامج منذ بداية العام الحالي، حتى نهاية نوفمبر الماضي، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 90,837 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70 % بحلول العام 2030م.

وأوضح البرنامج أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أكتوبر بلغ 11,073 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 8,122 أسرة سعودية، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.



ودعا البرنامج الأسر السعودية الراغبة بالتملك إلى الاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة للحجز إلكترونيًا من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ “سكني” من مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.