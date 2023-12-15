ضمك يتخطى الرائد.. وتعادل الفتح والشباب

محمود العوضي- جدة
واصل فريق ضمك نتائجه الطيبة، ونجح في الفوز على نظيره الرائد، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، في الجولة الـ 17 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كيفن نكودو في الدقيقة 42؛ ليرفع ضمك رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.
هدددددف!⚽
نكودو يفتتح أول أهداف #ضمك 🔥
الرائد 0 × 1 ضمك#دوري_روشن_السعودي #الرائد_ضمك | #SSC pic.twitter.com/pX698X2eec
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023
ولحساب الجولة نفسها، تعادل فريقا الفتح والشباب بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في الأحساء.
أحرز هدف الفتح مراد باتنا في الدقيقة 15، بينما تعادل للشباب عبدالله رديف في الدقيقة 85؛ ليصبح رصيد الفتح 25 نقطة في المركز السابع، والشباب 18 نقطة في المركز الحادي عشر.
التعادل الإيجابي 1-1 يحسم مواجهة الفتح والشباب
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️
#دوري_روشن_السعودي #الفتح_الشباب | #SSC pic.twitter.com/VQqMogTe1i
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023