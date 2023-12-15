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ضمك يتخطى الرائد.. وتعادل الفتح والشباب
الرياضة

ضمك يتخطى الرائد.. وتعادل الفتح والشباب

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      15 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل فريق ضمك نتائجه الطيبة، ونجح في الفوز على نظيره الرائد، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، في الجولة الـ 17 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كيفن نكودو في الدقيقة 42؛ ليرفع ضمك رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

 

 

ولحساب الجولة نفسها، تعادل فريقا الفتح والشباب بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في الأحساء.

أحرز هدف الفتح مراد باتنا في الدقيقة 15، بينما تعادل للشباب عبدالله رديف في الدقيقة 85؛ ليصبح رصيد الفتح 25 نقطة في المركز السابع، والشباب 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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