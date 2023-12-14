الرياضة

85 لاعباً في بطولة المملكة لقوى الإعاقة بالقطيف

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      14 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
تنطلق غداً الجمعة على ملعب ومضمار مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف بطولة المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات للشباب والناشئين التي ينظمها الاتحاد السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة وتستمر لمدة يومين.

ويشارك في البطولة 85 لاعباً يتنافسون في جميع الإعاقات؛ إذ تنطلق المنافسات التي ستقام يومي (الجمعة والسبت ) من الساعة الثالثة وحتى الثامنة مساءً, في مختلف السباقات، وذلك ضمن البرنامج الزمني للاتحاد السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة؛ بهدف تجهيز اللاعبين لياقياً، واكتشاف أبطال جدد ليكونوا دعامة قوية للمنتخبات الوطنية في مختلف البطولات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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