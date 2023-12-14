6 فرسان من (TOP 100) في “قفز السعودية”

الرياض – هاني البشر

ضمت قوائم منافسات الأسبوع الثاني والأخير من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز في نسختها الثالثة عددا كبيرا من المصنفين الأوائل في رياضة قفز الحواجز على مستوى العالم، حيث انطلقت المنافسات اليوم بمقر قفز السعودية بالجنادرية.

وتقدم الفارس الفرنسي سيمون ديليستر قائمة النجوم المشاركين في “قفز السعودية” في أسبوعها الأخير، حيث توج الفارس المصنف رقم (8) على مستوى العالم مطلع العام الجاري بجائزة مسابقة القفز النهائي لكأس الأمم للاتحاد الدولي للفروسية في برشلونة.

كما تضم قائمة المشاركين في “قفز السعودية” ستة فرسان من بين المصنفين الـ 100 على مستوى العالم، وهم: الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو المصنف رقم (26) عالمياً، الفارس الألماني ديفيد ويل المصنف رقم (30)، الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد المصنف رقم (52)، الفارس الألماني كريستيان ألمان المصنف رقم (83)، والفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي المصنف رقم (91).

ويتواجد من بين الفرسان المشاركين، أيضا الفارس البريطاني صموئيل هوتون المصنف رقم (164) عالمياً، والفارس التركي ديميرسوي ديرين المصنف رقم (166) إضافة إلى الفارسين العربيين، المصري محمد طاهر زيادة المصنف رقم (277) على مستوى العالم، والسوري عمر حمشو المصنف رقم (337) عالمياً.

وتعد “قفز السعودية” من أهم البطولات التي تقام في منطقة الشرق الأوسط، ويحرص فرسان عالميين وكبار للمشاركة فيها، نظراً لأهمية الأشواط التي تقام فيها، احتساب النقاط الدولية، قوة المشارين، التنظيم والتحكيم إضافة إلى الخدمات المقدمة والأرينا بمقر قفز السعودية المستضيفة لأشواط البطولة.