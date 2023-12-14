” ديليستر” بطلاً لشوط السرعة التأهيلي لكأس العالم في “قفز السعودية”

الرياض – هاني البشر
توج الفارس الفرنسي سيمون ديليستر بلقب شوط “السرعة” التأهيلي للشوط المؤهل لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 في الرياض، وذلك في اليوم الأول من الأسبوع الثاني والأخير من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز في نسختها الثالثة بمقر قفز السعودية بالجنادرية.
ونجح الفارس الفرنسي المصنف الثامن عالمياً بخطف الشوط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر) بعد أن أنهى الشوط الرابع بزمن وقدره 60.62 ثانية، حيث توجه في ختام الأشواط الأستاذ علي السهلي رئيس اللجان الفنية بالاتحاد السعودي للفروسية، فيما حل الفارس الأردني نصوح كيالي في المركز الثاني بـ (63.99 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي بـ (64.38 ثانية).