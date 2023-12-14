دوري أبطال أوروبا.. باريس إلى ثمن النهائي وميلان للدوري الأوروبي

انتزع باريس سان جيرمان تعادلًا بشق الأنفس من ملعب بوروسيا دورتموند بنتيجة (1-1) سهرة الأربعاء في ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا (2023-2024) ليتأهل الفريق الباريسي إلى ثمن النهائي وصيفًا للمجموعة السادسة بـ8 نقاط مرافقًا دورتموند الذي حسم صدارة المجموعة بـ11 نقطة.

وتأهل باريس سان جيرمان بفارق الأهداف عن ميلان الإيطالي الذي جمع 8 نقاط أيضًا، بفوزه المثير في ملعب نيوكاسل يونايتد (2-1) بعد أن كان متأخرًا بهدف نظيف.



واستفاد الـ(بي إس جي) من قاعدة فارق الأهداف، ليحسم صعوده إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، تاركًا ميلان في المركز الثالث لينتقل إلى الدوري الأوروبي.



وفي ملعب (سيغنال إيدونا بارك) سجّل الألماني كريم أديمي بالدقيقة 51، قبل أن يرد عليه البديل الفرنسي الشاب لسان جيرمان، وران زاير إيمري بعدها بـ4 دقائق.



وفي ملعب (سانت جيمس بارك) تقدّم نيوكاسل عبر متوسط الميدان البرازيلي جويلنتون من تصويبة متقنة في الدقيقة 33، غير أن ميلان انتفض في الشوط الثاني وسجّل هدفين عبر الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 59، والبديل النيجيري صامويل شوكويزي قبل النهاية بـ6 دقائق.



الترتيب النهائي للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا

1- دورتموند (11 نقطة)

2- بــاريـــس (8 نقاط)

3- مـــــــيلان (8 نقاط)

4 – نيوكاسل (4 نقاط)



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