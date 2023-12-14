جاهزية تامة للفريق الطبي في “قفز السعودية”

الرياض – هاني البشر

جهزت اللجنة الطبية في بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز بمقرها في الجنادرية، عيادة طبية متكاملة تعمل خلال أيام البطولة في أسبوعها الأول والثاني وخلال فترة التدريبات من 12 إلى 15 ساعة في اليوم، وجاهزة لاستقبال أكثر من 50 حالة في اليوم من المشاركين والمنظمين وحتى الزوار.

ويبلغ عدد أفراد الفريق الطبي المشارك بأربعة أطباء، 20 مسعف، و10 سائقين لسيارات الاسعاف.

وقال بلال محمد مدير العمليات في اللجنة الطبية: “بفضل الله، العيادة جاهزة لاستقبال أي حالة وحتى الكسور- لا سمح الله- كما تم وضع تغيرات الأجواء أيضا في الاعتبار وحالة الضغط والسكري وغيرها، بالإضافة للإصابات الرياضية المختلفة، نملك فريقا طبيا متخصصا ومحترفا وبتخصصات مختلفة للمساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير”.

وكشف بلال أن الفريق الطبي يملك اتفاقية أيضا مع مستشفى المواساة، ومستشفى الامير محمد بن عبد العزيز، والشؤون الصحية بالحرس الوطني، ومستشفى د. سليمان فقيه، ومستشفى دلة، وقال: “على حسب الحالة ونوعها يتحدد المستشفى الذي ننقل له الحالة، حيث يتوفر عشر سيارات اسعاف جاهزة، وهي أيضا جاهزة ومكتملة لتكون عيادة متنقلة في حال استدعى الأمر”.