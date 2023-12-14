“الأهلي” يدك شباك الفيحاء بـ”رباعية”

محمود العوضي- جدة
تمكن فريق الأهلي من تحقيق فوز كبير على حساب مضيفه الفيحاء برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في إطار منافسات الجولة الـ 17 لدوري روشن للمحترفين.
سجل أهداف الأهلي كل من” فراس البريكان في الدقيقة (11) والدقيقة (30) وعلي مجرشي في الدقيقة (21) ورياض محرز في الدقيقة (43).
بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز العاشر بدوري روشن.
هدددددف!⚽
هدف مبكر للأهلي عن طريق فراس البريكان ⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/BJjRxII6oD
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 14, 2023
هدددددف!⚽
علي مجرشي يضيف ثاني الأهداف الأهلاوية⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/MVIXCX91Te
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 14, 2023
ثالث الأهداف الأهلاوية من فراس البريكان⚽️⚽️#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/tvggZnJpAe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 14, 2023
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. محرز يضيف الهدف الرابع للأهلي⚽️#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/PPprryaQ70
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 14, 2023