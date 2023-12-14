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“الأهلي” يدك شباك الفيحاء بـ”رباعية”

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      14 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تمكن فريق الأهلي من تحقيق فوز كبير على حساب مضيفه الفيحاء برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في إطار منافسات الجولة الـ 17 لدوري روشن للمحترفين.

سجل أهداف الأهلي كل من” فراس البريكان في الدقيقة (11) والدقيقة (30) وعلي مجرشي في الدقيقة (21) ورياض محرز في الدقيقة (43).

 

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز العاشر بدوري روشن.

 

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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