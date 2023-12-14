استقبل رئيسي التجمع الصحي و”أفق”.. أمير حائل ينوه بدعم القيادة للدفاع المدني

البلاد – حائل

نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بما توليه القيادة الحكيمة من دعم واهتمام بخدمات الدفاع المدني؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بمتابعة من سمو وزير الداخلية، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به رجل الدفاع المدني لخدمة المجتمع وسلامة أفراده.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء مشعل طحيمر الفهيدي، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثًا العميد خالد بن ناصر الحبلاني، مثنيًا على ما قام بها اللواء الفهيدي من جهود مقدرة خلال فترة عمله في المنطقة، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق في حياته المستقبلية. من جهته، أعرب اللواء الفهيدي عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما وجده من دعم ومساندة طيلة أدائه لمهام العمل، متمنيًا دوام النماء والتطور للمنطقة والوطن، تحت توجيهات القيادة الحكيمة .

واستقبل أمير منطقة حائل في مكتبه، الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم الرشدان، ورئيس مجلس إدارة جمعية أفق للعناية بالصحة النفسية الدكتور علي السليطي.

ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من دعم سخي للقطاع الصحي، مشيدًا بالتعاون والتكامل القائم بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية لما يخدم المنطقة وأبنائها. إثر ذلك، شهد سموه مراسم توقيع الشراكة المجتمعية بين الجمعية وتجمع حائل الصحي، التي تهدف إلى تقديم العلاج والإرشاد النفسي، وإرشاد وتأهيل المتعافين من الإدمان والسلوكيات الإدمانية، والاهتمام بتقديم برامج توعوية ووقائية مجتمعية.