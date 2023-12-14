الرياضة ابن خزيم: أسعدني دعم أبنائنا الفرسان

الرياض – هاني البشر أبدى وليد بن خزيم والد الفارس السعودي “حمد” سعادته الكبيرة بمنح الاتحاد السعودي للفروسية فرصة المنافسة للفرسان والفارسات الصاعدات في المنافسات الدولية، ومن بينها بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز، مؤكداً أن برنامج دعم الشباب والشابات سيكون له شأن كبير بمستقبل الفروسية السعودية. كما أبدى ابن خزيم سعادته وثقته في أبنه الفارس حمد (18 عاماً)، والجيل الجديد، وقال “من خلال متابعتي لأبنائي الفرسان الصغار انتابني شعور أن هذا الجيل سيكون له شأن في الفروسية السعودية. يحتاجون استمرار الدعم من قبل الاتحاد وعلى رأسهم رئيس الاتحاد سمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله فهم لم يقصروا وأملي في زيادة الدعم أيضاً”. وحول البطولة، قال ابن خزيم “من نسخة إلى نسخة البطولة تتطور من جميع النواحي، خاصة التنظيمية والتحكيمية والجميل فيها مشاركة فرسان مصنفين أوائل على مستوى العالم، ستزيد من خبرة الفرسان أجمع وخاصة الجيل الجديد، الاحتكاك بهولاء الفرسان سيكون له أثر عظيم في المستقبل القريب وخاصة في البطولات الكبرى”. كما أمتدح منشأة “قفز السعودية” في الجنادرية، وقال “ما يتوفر فيها من خدمات ستساهم في تطوير هذه الرياضة وبشكل كبير، ميدان قفز السعودية رائع جداً والقرية الترفيهية جميلة وتقضي فيها العائلات أوقاتا سعيدة جداً، كل ما هو موجود سيزيد من شعبية هذه اللعبة ويزيد من شعبيتها الجماهيرية كثيراً، كل الشكر للجميع، منظمين ومشاركين وجماهير”.