أمير القصيم يتسلّم تقرير” تمور رياض الخبراء”

بريدة – واس

تسلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير الختامي لمهرجان تمور رياض الخبراء، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بما تحقق لمهرجان تمور رياض الخبراء، الذي يُعد أحد الروافد التسويقية لتسويق إنتاج أكثر من 11 مليون نخلة بمنطقة القصيم، مبدياً تقديره لجهود اللجان المنظمة على دورهم المميز في إنجاح المهرجان، الذي يعد شاملاً ومتنوعاً سواء في أصناف التمور المعروضة، أو المشاركات المجتمعية، مؤكداً استمرارية تطوير المهرجان مما يسهم في الوصول إلى التطلعات المأمولة لمنظومة مهرجانات التمور بالمنطقة. واستمع سموه إلى شرح موجز عن ما تحقق لمهرجان تمور رياض الخبراء من أثر كبير في دعم تسويق أصناف التمور، إضافة الى تمكين الأسر المنتجة من تسويق منتجاتهم وحرص اللجنة المنظمة على شمولية المهرجان ومخرجاته.