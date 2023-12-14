أمير الشمالية يؤكد أهمية ثقافة العمل الحر

عرعر- واس

تسلّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريراً عن أعمال نادي ريادة الأعمال في جامعة الحدود الشمالية، متضمناً الخطة السنوية التي تستهدف تهيئة البيئة الإيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب والخريجين داخل الجامعة وخارجها، وتكوين جيل من الرياديين يكون قادرًا على إيجاد فرص عمل ذاتية، كما تضمن تفصيلاً رقمياً عن عدد المستفيدين الذي بلغ 870 مستفيدًا، فيما بلغ عدد أعضاء النادي 150 عضوًا.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور أحمد بن علي الرميح، يرافقه أعضاء مجلس إدارة نادي ريادة الأعمال,؛ حيث أكد سموه أهمية توجيه طاقات شباب وفتيات الوطن نحو ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر وتحويل أفكارهم إلى كيانات منتجة وذات قيمة وإيجاد بيئة أعمال مرنة تساعد الشركات الناشئة على النمو والازدهار؛ وفق رؤية المملكة 2030 ليكونوا عنصراً مهماً في بناء مستقبل وطنهم. حضر اللقاء المستشار لتطوير الأعمال بإمارة المنطقة الدكتور سعد العباد.