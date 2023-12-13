“الزكاة والضريبة والجمارك” تحصل على جائزة (CIPD Middle East)

الرياض : البلاد

حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على جائزة (CIPD Middle East) عن فئة People Team of the Year والتي تُعد من الجوائز المرموقة التي يقدمها المعهد البريطاني العالمي لتنمية الموارد البشرية، وتَنافس عليها هذا العام أكثر من 130 من الجهات المحلية والخليجية والعربية ومنظمات عالمية.

وحصلت الهيئة على الجائزة، خلال حفل توزيع الجوائز السنوية للمعهد والذي أقيم في دبي، نظير جهودها في تعزيز بيئة العمل وتحسين تجربة الموظف ورفع الارتباط الوظيفي.

وأشار المعهد إلى أن هذا العام شهد عددًا قياسيًا من التقديمات ذات الجودة الرائعة للفوز بالجوائز المرموقة من المعهد العريق، الذي يعمل منذ أكثر من 100 عام على تعزيز أجواء العمل وتجارب العاملين، ويضم حاليًا أكثر من 160 ألف عضو على مستوى العالم.

وتُضاف هذه الجائزة إلى قائمة الجوائز التي حصدتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال العام الجاري، حيث حصلت على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي عن فئة الجهات الحكومية والتي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، وجائزة مكتب إدارة المشاريع ضمن أفضل ثلاثة مكاتب إدارة مشاريع على مستوى العالم من قِبل معهد إدارة المشاريع العالمي (Project Management Institute –PMI)، وجائزة أفضل مركز اتصال للحملات الخارجية على مستوى العالم في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالمي (Contact Center World).