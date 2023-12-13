مؤيد سامي يشارك بروايته أسطورة “النجمة الثمانية” في معرض جدة للكتاب

البلاد-ياسر خليل

دشن الكاتب السعودي مؤيد سامي أبو علي روايته “أسطورة النجمة الثمانية” في معرض جدة للكتاب 2023 .

وأوضح الكاتب لصحيفة البلاد أن سبب كتابة الرواية هي حصيلة من العلوم والدورات التطويرية في الذات والسلوك، وأيضاً قراءة روايات خيالية كـ (Harry Potter) و (The Lord of Rings) والتي جعلت خيالي الخصب يدمج بينهما لتنتج روايتي أسطورة النجمة الثمانية.

وقال مؤيد عن روايته أسطورة النجمة الثمانية والتي ( تتحدث عن طبيب نفسي اسمه كنان، والذي سوف يواجه رجل الظل بتحديات ومعارك لإنقاذ مملكتُه الخاصة من جنود هيئة الظلام المسيطرين عن ذلك العالم الخفي، يقضي عليهم بفلسفتِه الخاصة بالنجمة الثمانية وينقذ الملكة لتتربع بعرش قلبه .)