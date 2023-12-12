البنك السعودي الأول يتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا كشريك تقديم رسمي ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة

الرياض : البلاد

أعلن البنك السعودي الأول عن شراكته الجديدة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، في خطوةٍ بارزةٍ للمشاركة في تطوير المشهد الثقافي والاقتصادي في العُلا.

ويندرج هذا التعاون في إطار أهداف الهيئة الملكية المتمثلة بالاحتفاء بالثقافة والتراث المحلي دعماً وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، حيث يشارك البنك السعودي الأول كمقدم رسمي لفعاليات مهرجان شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي والترفيهي الأطول على مستوى المنطقة.

وتنطلق النسخة الخامسة من مهرجان شتاء طنطورة في إطار تقويم فعاليات لحظات العُلا من 21 ديسمبر ولغاية 27 يناير 2024. ويشمل برنامج المهرجان مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة التي تركز على الجانب الثقافي، ما يمنح الضيوف تجربة ترفيهية من نوع آخر. ويسلط المهرجان المميز الضوء على جمال العُلا وتفاصيلها الساحرة، حيث تتحول الواحة التاريخية إلى مساحة شتوية تنبض بالحياة مع العديد من الحفلات الموسيقية وتجارب العافية والأزياء وتناول الطعام وغيرها.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كلّ من بندر الغشيان؛ الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات و المصرفية الشخصية في البنك السعودي الأول، ورامي المعلم؛ نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بندر الغشيان: “تمثل شراكتنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا خطوةً بارزة ضمن الجهود المبذولة لتنمية المشهد الثقافي والفني السعودي وتعبر عن اهتمام “الأول” في دعم التنمية السياحية كواحدة من الأهداف الرئيسية في رؤية المملكة 2030. ونسعى للاستفادة من هذه الفرصة في اثراء المجتمع وتطوير تجارب ضيوف المهرجان، الذي يعتبر وجهةً فريدة تحتضن التنوع الثقافي والفني”.

وأضاف: ” نتطلع إلى تحقيق مستقبلٍ مزدهر من خلال هذه الشراكة المثمرة، حيث نسعى إلى تسليط الضوء على جمال العُلا وتراثها العريق. كما نهدف إلى إلهام الأجيال القادمة للمساهمة في بناء مستقبلٍ مستدامٍ للمملكة”.

ومن جانبه قال رامي المعلم: ” يسرنا أن نرحب بالبنك السعودي الأول ضمن قائمة شركاءنا المتميزين، آملين أن تحمل هذه الخطوة مزيداً من النجاح لكلا الطرفين. من جانبنا، ندرك أهمية التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية من مختلف القطاعات في دعم جهود الهيئة لتلبية تطلعات المجتمع التنموية، ولفتح المجال أمام المزيد من الجماهير لمعرفة مانقدمه في هذه الوجهة المميزة. يحظى مهرجان شتاء طنطورة بسجلٍ حافل من الشراكات المثمرة مع بعض أبرز الهيئات والشركات، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة مع البنك السعودي الأول ستترك بصمةً مميزة في تاريخ المهرجان”.

ويلتزم البنك السعودي الأول، استناداً إلى مكانته كمؤسسة وطنية سعودية مرموقة، بدعم رؤية المملكة 2030 والمساهمة في جهود التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال خلق الفرص وتحقيق النمو. وتعزز الشراكة الجديدة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا هذا الالتزام، كما تقدم العديد من المساهمات التنموية المستدامة في سبيل ازدهار المجتمع والارتقاء بتجارب الأفراد.