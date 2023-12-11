“منشآت” تطلق النسخة الجديدة من منصة “أطلس الأعمال”

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” النسخة الجديدة من منصة “أطلس الأعمال”، التي تسعى لتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال الحصول على أبرز مؤشرات الأعمال حسب المناطق والقطاعات والمنتجات، مما يُمكّنهم من اتخاذ قرارات إستراتيجية ومعرفة اتجاهات السوق.

وتتميز المنصة بتضمنها مجموعة من المزايا الفريدة، التي تحتوي على البيانات المتعددة والموثوقة والمحدثة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تحليلات متقدمة ورؤية متكاملة لفهم حجم السوق وتطوراته، كما يتم تقديم هذه البيانات من خلال الرسوم البيانية والخرائط التفاعلية ومؤشرات رئيسية وغيره، مما يتيح للمستخدمين فهم البيانات بسهولة ويسر.

وتستهدف المنصة فئة واسعة من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة ببدء أنشطة تجارية جديدة، أو التوسع بالأنشطة الحالية ورواد الأعمال والأفراد الراغبين ببدء أعمال ريادية، أو التوسع في أعمالهم الريادية الحالية للاستفادة من المؤشرات والبيانات بشكل فعال وموثوق في مختلف القطاعات، التي بدورها تلعب دوراً مهماً في تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقدير أعمالهم واستخدامها في تحليل الأداء ومعالجة التحديات واكتشاف المجالات الناشئة والأسواق غير المستغلة وللاستفادة من مزايا المنصة يمكن زيارتها عبر الرابط: https://atlas.monshaat.gov.sa/ar، للاطلاع على جميع البيانات في مجال الأعمال التي تساعد في اتخاذ القرارات ومعرفة اتجاهات السوق.