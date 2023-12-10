ماتس جرانريد المدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول لـ “البلاد”: تقنية الجيل الخامس تكتسب زخماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يرجى مناقشة الدور المحوري لـ M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأثيره العميق على التطور الرقمي في المنطقة والموضوعات المتعلقة بتحول الشبكة التي يمكن للحاضرين توقعها هذا العام ؟

تتطور هذه الصناعة بسرعة، وتقنيات جديدة، وتطبيقات جديدة، وحالات استخدام جديدة، وهي تتفاعل معي ومعك كمستهلكين، ومعي كمشغل للهاتف المحمول والشركات والحكومة والمجتمع.

نحن بحاجة إلى أماكن مثل M360 للالتقاء لمناقشة وفهم التكنولوجيا الجديدة وأفضل السبل لتنفيذها.

لذلك أعتقد أن مثل هذه الأحداث لديها القدرة على أن تكون تحويلية للغاية.

إنه، كما تعلمون، لدينا هذا الحدث الكبير في برشلونة، نفس الشيء هنا، ولكن هناك على نطاق عالمي.

وهذا الحدث مخصص لدول مجلس التعاون الخليجي وأعتقد أنكم تعلمون، بالنسبة للمنظمين والمسؤولين الحكوميين والوزراء، هذا هو المكان المناسب للحضور وفهم أفضل السبل لاستخدام التكنولوجيا الخاصة بهم.

ويجب أن أقول أيضًا أنه في هذا الحدث لدينا 50% من المشاركين يأتون من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكن 50% يأتون من صناعات أخرى ويريدون تعلم كيفية استخدام الاتصال المحمول في أعمالهم.

إذا كان بنكًا، أو صناعه السيارات، أو صناعة الطيران ، أو شركات أغذية أو سلاسل التوريد، فهم جميعًا بحاجة إلى فهم كيف يمكنني استخدام هذه التكنولوجيا لتحسين أعمالي الخاصة.

– يرجى توضيح دور GSMA في وضع بعض اللوائح والممارسات على مشغلي الدول المختلفة لأن الخدمة المقدمة في بعض الدول تختلف عن الدول الأخرى ؟

إذًا ما هو دور GSMA في تحقيق ذلك؟

أعتقد أنه ليس دورنا أن نملي كيفية القيام بذلك،

في المنطقة، لديك مشغلين ذوي مهارات عالية، مثل شركة الاتصالات السعودية وموبايلي، نفس الشيء في النهاية، يتمتعون بمهارات عالية ويعرفون كيفية إدارة أعمالهم.

لكن ما يمكننا فعله هو مساعدتهم بالتكنولوجيا، والتكنولوجيا مثل القاموس أو مثل الأبجدية، يمكنك استخدام الكلمات بشكل مختلف ويكون صوتك مختلفًا عما أنطقه.

لذلك، نقوم بإنشاء الأبجدية ثم يعود الأمر لمشغلي شبكات الهاتف المحمول لاستخدام تلك الأبجدية بالطريقة الأكثر ملاءمة لهذا السوق.

لذا فإن السوق في إنجلترا يختلف عن سوق المملكة العربيه السعوديه و كذلك مقارنة بالسويد التي أنتمي إليها.

لذلك أعتقد أنه من المهم أن تكون لديك اللغه، ولكن يجب أن تكون مبنية على نطاق واسع لأننا، نحن في هذة الصناعة، نزدهر على نطاق واسع.

الهاتف المحمول الأن يمكنك شراؤه لأنه ليس باهظ الثمن وليس باهظ الثمن لأن لدينا الكثير من هذه الأجهزة و لدينا تقنيات مختلفة ومعايير مختلفة.

كان لدينا في اليابان PDC، وكان لدينا في الولايات المتحدة CDMA، وكان لدينا في أوروبا GSM ، وهذا يعني أنه علي الجميع تطوير هاتف واحد لكل معيار ولم يكن هذا المقياس موجودًا و لذلك كانت باهظة الثمن.

الآن لدينا معيار مشترك واحد.

كان 4G و الأن 5G هو نفسه، مما يعني أن الأسعار تنخفض بسرعة كبيرة.

ولكن كيفية تنفيذ هذه التكنولوجيا، هذا الأمر متروك لمشغل الهاتف المحمول.

لذلك نحن نوفر النطاق، ومشغل الهاتف المحمول يوفر اللهجة، ويوفر التخصيص لهذا السوق.

لذا، يمكنك توضيح أن النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) هو بمثابة جهود لإشراك الخبراء والمبتكرين وصانعي السياسات في المنطقة، وتعزيز التعاون الذي يدفع التطور الرقمي.

لذلك لدينا العديد من مجموعات العمل في المنطقة حول تكنولوجيا الطيف والتنظيم وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

لدينا الآن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في دبي على سبيل المثال، حيث جمعنا اهتمام الجميع بمختلف الأطياف التي نذهب إليها ونحاول تنسيقها عالميًا.

– ما مدى أهمية سياسات النطاق الترددي الحكومية في تعزيز الابتكار وضمان الوصول بأسعار معقولة إلى خدمات الهاتف المحمول في المنطقة؟

إنه أمر بالغ الأهمية دون وجود كمية وافرة من الطيف ، الطيف مثل دمائنا، إنه دمائنا ، بدون الطيف نموت.

ونحن بحاجة إلى ما يكفي من الطيف حتى نتمكن من توفير القدرة للناس ، ولكنها تحتاج أيضًا إلى التنسيق حتى نتمكن من استخدام جهاز في المملكة لمشغل أخر.

يجب أن يكون نفس الجهاز عند تجوالك في السويد أو ألمانيا أو اليابان هو نفس الطيف ونفس نطاق الطيف.

لذا، هذا العام في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، كل ثلاث سنوات أو كل أربع سنوات، نجتمع جميعًا، جميع دول العالم ونقرر ما هو الطيف الذي تحصل عليه كل صناعة مختلفة.

إذن، إنها الأقمار الصناعية، إنها شركات تشغيل الهاتف المحمول، إنها عامة، إنها التلفاز، إنها الراديو.

وعلينا جميعا أن نتفق.

وهذا العام، لدينا 3 نطاقات نناقشها : أولا نطاقًا منخفضًا للتغطية في نطاق 500 ميجا هرتز و لدينا نطاق السعة في النقطتين الأوسطتين، 3.13.2 جيجاهيرتز، هذا هو نطاق السعة ، ثم النطاق العالي، 6 جيجاهيرتز، وهو مخصص فقط لـ 5G، وهو مخصص لمناطق مثل هذه أو في المناطق المكتظة بالسكان من حيث السعة.

لذلك، نحن بحاجة إلى نفس النطاق عالميًا، وهذا ما نركز عليه، النطاق المنخفض، والنطاق المتوسط، والنطاق العالي.

تلك هي المناطق الثلاث، 500، 3.2 ، 6 جيجاهيرتز.

فيما يتعلق بدور في تكنولوجيا الهاتف المحمول، كيف يتعامل قانون GSMA مع الاعتبارات الأخلاقية ويضمن العدالة والشفافية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

هذا معقد، معقد جدًا ، ونحن فقط في البداية ، لكننا نعمل.

لقد اتخذنا قرارًا بالعمل مع الأخلاقيات والطريقة التي نفعل بها ذلك هي أن لدينا ذكاءً اصطناعيًا وهكذا الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية الأخرى.

أعتقد أن البنك الدولي جزء من هذا أيضًا حيث نجتمع معًا ونناقش السلوك الأخلاقي، ونناقش التحيز والتحيز اللاواعي الذي سيكون كما تعلم أن الخوارزميات ستقترح اتجاهًا واحدًا وليس الاتجاه الآخر يجب أن يكون محايدًا تمامًا .

ولكن هذا الأمر معقد والطريقة التي ناقشنا بها أفضل طريقة للمضي قدمًا.

والطريقة التي ناقشنا بها هي أننا نعقد اجتماعات متكررة مع مجموعة الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير، ومع العاملين في الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى، ونناقش الكتيب الكامل للذكاء الاصطناعي والذي يتطور أيضًا ، إنها ليست ثابته إنها تتطور، لذلك نحن بحاجة إلى التكيف ، نحن بحاجة لمناقشة ما يجب القيام به، وما لا ينبغي القيام به ، هذا التحيز اللاواعي هو مجرد شيء واحد ، كما تعلم، الأخبار المزيفة العميقة حيث يضعون صوتك على وجهك، كما تعلم، يمكن أن يصبح الأمر معقدًا للغاية ونحن بحاجة إلى فهم كيف سنمنع ذلك.

– كيف ترى GSMA الجيل الجديد أو الجديد، الأشخاص الذين هم قادة الصناعة ليقودوا الصناعة لاحقًا، أعني الشباب.

الشباب، حسنًا، أعني أننا، لدينا الكثير من الشباب في نظام التشغيل كمشغلي هواتف محمولة ونحاول دفعهم ومساعدتهم.

ولكن لدينا أيضًا أحداث مثل ما يسمى بعد أربع سنوات من الآن، والتي ستكون مخصصة لرواد الأعمال فقط.

إذن، هناك 20 ألف شخص يأتون إلى برشلونة، 20 ألف رجل أعمال، ونساعدهم بالتمويل، ونساعدهم بالتدريب، ونساعدهم بالموهبة لتوظيف الأشخاص حتى يتمكنوا من النمو والازدهار أيضًا.

بالنسبة لنا، من المهم حقًا أن يكون لدينا هؤلاء الشباب الموهوبين للتأكد من أننا ندفعهم و نساعدهم للتطور.