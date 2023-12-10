الرياضة

شاهد.. تشيلسي يسقط أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      10 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
تشيلسي يسقط أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

خسر تشيلسي خارج قواعده أمام إيفرتون (0-2) الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

 

وتكبّد تشيلسي الهزيمة الثانية تواليًا، بعد خسارته الجولة الماضية أمام منافسه مانشستر يونايتد (1-2) ليتراجع الـ(بلوز) إلى الترتيب الـ12 برصيد 19 نقطة.

 

في المقابل، واصل إيفرتون بقيادة المدرب سين دايش صحوته وانتصر للمبارة الثالثة تواليًا، بعد فوزه على نوتنغهام فورست (1-0) ونيوكاسل يونايتد (3-0).

 

في ملعب (جوديسون بارك) سجّل للـ(توفيز) كل من المالي عبد الله دوكوري في الدقيقة 45، والبديل الإنجليزي الشاب ليويس دوبين في الأنفاس الأخيرة.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *