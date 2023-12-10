شاهد.. تشيلسي يسقط أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

خسر تشيلسي خارج قواعده أمام إيفرتون (0-2) الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

وتكبّد تشيلسي الهزيمة الثانية تواليًا، بعد خسارته الجولة الماضية أمام منافسه مانشستر يونايتد (1-2) ليتراجع الـ(بلوز) إلى الترتيب الـ12 برصيد 19 نقطة.

في المقابل، واصل إيفرتون بقيادة المدرب سين دايش صحوته وانتصر للمبارة الثالثة تواليًا، بعد فوزه على نوتنغهام فورست (1-0) ونيوكاسل يونايتد (3-0).

في ملعب (جوديسون بارك) سجّل للـ(توفيز) كل من المالي عبد الله دوكوري في الدقيقة 45، والبديل الإنجليزي الشاب ليويس دوبين في الأنفاس الأخيرة.