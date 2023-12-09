برعاية الأمير سعود بن نايف.. تتويج الفائزين والفائزات بسباق الجري الدولي في الخبر

الدمام- البلاد
اختتمت صباح اليوم ” السبت” فعاليات الكرنفال الرياضي الدولي ” سباق الجري السنوي “بالخبر في نسخته الــ 25، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تحت شعار «مجتمعنا مسؤوليتنا» بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى والجمعية الدولية للماراثونات والسباقات على الطريق AIMS. وشهد مشاركة أكثر من 6 آلاف متسابق ومتسابقة، بينهم نخبة من العدائين الدوليين، وشهد السباق تألقا خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب الصغار والكبار، الذين عاشوا أجواء مثيرة وحماسية.
وتوج عبدالعزيز التركي رئيس اللجنة العليا للسباق وعبدالرحمن المقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ونوال البواردي رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، الفائزين والفائزات بالسباق، الذي شهد مشاركة أكثر من (6) آلاف متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية قطعوا مسافة خمسة كيلومترات طول السباق لهذا العام، الذي انطلق في الـ (10) صباحا، وبلغت الجوائز المقدمة لجميع الفائزين في مختلف فئات السباق، ما يقارب نصف مليون ريال سعودي، إضافة لعدد من الجوائز الأخرى.
– نجاح منقطع النظير
وأكّد رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق عبدالعزيز التركي، أن السباق هذا العام حقق نجاحا منقطع النظير، بتوفيق من الله أولا، ثم بتضافر الجهود الكبيرة التي بذلت والتكاتف المثير الذي حضر بين أعضاء اللجان العاملة، في الوقت الذي ساهم الدور الإيجابي والفعال الذي قدمته الجهات المشاركة في وصول نسبة المشاركة إلى مستويات عالية جدا، مبينا أهمية الدور الذي قدمته إمارة المنطقة الشرقية وحرصها على أن يحظى السباق بالنجاح الذي يسعى له الجميع، وهو ما تحقق بفضل من الله- سبحانه وتعالى- ثم بتعاون الجميع واستشعارهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وقدّم التركي، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يحفظهما الله على ورعايتهما واهتمامهما بكافة البرامج والانشطة في المنطقة، والشكر كذلك لكافة الجهات التي ساندتنا لإنجاح هذا الكرنفال الرياضي السنوي، وكذلك الشكر لكافة اللجان العاملة والمتطوعين الذين بذلوا جهودا كبيرة خلال فترة السباق.
– كورنيش الخبر شاهد على السباق النسائي
وشهد السباق في نسخته الـ (25) إقامة مشاركة نسائية في السباق للعام الثالث على التوالي، لكن الاثارة تمثلت هذا العام في إقامته مع سباق الكبار في نفس الوقت، وبعد سباق ذوي الاحتياجات الخاصة.
– خدمة الشباب
جنى السباق ثماره الهادفة إلى توظيف الرياضة في خدمة الشباب والمجتمع، حيث شهد مشاركة كبيرة جدا، وحضورا مميزا وتنافسا نزيها خلال مجريات هذه التظاهرة الاجتماعية والكرنفال الرياضي الفريد من نوعه، مما يشير إلى حرص الجميع على ممارسة الرياضة، وانتشار ثقافتها بين الجيل الشاب.
– أجواء حماسية
أكثر من (6) آلاف متسابق ومتسابقة شاركوا بفعالية كبيرة في سباق الجري الخيري السنوي الـ (25)، وأضفوا بحماسهم ومثاليتهم الكثير من الإثارة على أجواء السباق، فقد توج في السباق المفتوح المتسابق الأثيوبي ( Biniam Mehary ) بدرع المركز الأول ومبلغ ( 12000 ) دولار.
وحل في المركز الثاني المتسابق « Birhanu Yemataw Balew» من مملكة البحرين الذي تحصل على مبلغ (6000) ددولار، فيما جاء في المركز الثالث المتسابق الكيني «Kipkorir Nicholas» متحصلا على مبلغ (5000 ) دولار
وفي الجانب النسائي، توجت المتسابقة« Lilian kasait» بدرع المركز الأول وتحصلت على مبلغ (12000 ) دولار فيما حلت في المركز الثاني المتسابقة « Yenawa Kefale» وتحصلت على مبلغ (6000 ) دولار وجاءت المتسابقة « Irine Cheptai » في المركز الثالث متحصلة على مبلغ (5000 ) دولار.
– تواجد العوائل أضفى السعادة
حرص المتسابقون على التواجد بشكل مبكر في موقع السباق، من أجل أن يكونوا في كامل جاهزيتهم لخوضه، فيما تواجدت العائلات والأصدقاء في أرض الحدث، من أجل متابعة الأبناء والأصدقاء ودعمهم وتحفيزهم أثناء سير السباق، وأعطى هذا الحضور صورة متميزة للسباق، حيث اكتظت الممرات والطرق المؤدية للسباق بالعديد من العائلات منذ الظهيرة وحتى انتهاء وقت السباق.