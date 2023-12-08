8 دقائق و20 ثانية أخر إبداعات لكزس الفنية التفاعلية

جدة : البلاد

أعلنت لكزس عن عرضها للعمل الإبداعي “8 دقائق و20 ثانية”، وهو من تصميم الفنانة الهولندية مارجان فان أوبل، والذي يمكن رؤيته الآن في حديقة المنحوتات في معهد الفن المعاصر في ميامي (ICA Miami). ينبض هذا العمل “8 دقائق و20 ثانية” بالحياة والألوان، حيث يعيد التصميم الملفت للنظر للسيارة الاختبارية لكزس المستقبلية ذات الانبعاث الصفري (LF-ZC) كتجربة تفاعلية من خلال استخدام فان أوبل للطاقة الشمسية بطريقة مميزة باستخدام خلايا الطاقة الشمسية. ويمثل هذا العمل أول مشروع عام للفنانة في ميامي وتم تحقيقه من خلال تطوير التصميم بواسطة Random Studio لتجارب وتصاميم الفضاء.

يستخدم تصميم “8 دقائق و20 ثانية” الخلايا الضوئية العضوية (OPV)، وهي خلايا شمسية من الجيل الثالث شفافة وغنية بالألوان للتعبير عن سيارة لكزس LF-ZC وتحويلها الى تصميم ونمط رسومي، ممثلًا بدقة حجم السيارة.

يتفاعل العمل الإبداعي “8 دقائق و20 ثانية”، مع الجمهور ويبدا بالتكون بحضور المشاهدين عندما يتحركون حوله ويستكشفون منظورًا مختلفًا. يشعر أربعة أجهزة استشعار حركة فردية الضوء بالارتداد والتموج مثل الماء عبر قاعدة التثبيت، التي تمثل منصة السيارة الكهربائية. لينبض العمل بعدها بشكل غير متوقع بالحياة و يتحول العمل إلى حالة مختلفة يتدفق الضوء عبره كلحن يصاعد، محاكيًا ديناميات السيارة في الحركة ويقدم لمحة حسية عن اناقة القيادة. مع تقدم اليوم، تتحول الألوان الدافئة للشروق المتألقة .حيث يستفيد هذا التكوين الإبداعي من الطاقة الشمسية، ويقوم بتجميعها في بطاريات موجودة بداخله و يتم تخزين هذا الامتصاص المستمر، مكونًا خزانًا من الطاقة المستمدة من الشمس لدعم العروض والميزات المذهلة للتثبيت.

يرافق هذه العرض مزيج من الألحان الدافئة التي تتناغم مع البيئة المحيطة. في بعض الأحيان، يتم تزيين اللحن بغناء الطيور وتأثيرات صوتية أخرى. مع أصوات أوراق الأشجار .

ومن المتوقع أن يستمر عرض هذا التكوين الفني “8 دقائق و20 ثانية” حتى 17 ديسمبر، ويعتبر التجربة الفنية السادسة للعلامة التجارية الفاخرة للكزس في أسبوع فن ميامي، ويأتي انعكاسا لاهتمام لكزس ببناء تلهم الزوار للتأمل في الإمكانيات الهائلة للتصميم الإبداعي.

المصممة العالمية فان أوبل، هي من المدافعين عن الاستدامة في الفن والتصميم، وشريكًا طبيعيًا لروح التصميم المستقبلية لشركة لكزس. وكانت قد عملت سابقًا مع لكزس كمرشدة للفائزين بجائزة لكزس للتصميم لعام 2023، حيث وفرت الإرشاد والدعم التطويري للمصممين الناشئين حول العالم لإنشاء منتجات جديدة تبني مستقبل أفضل. اشتهرت أيضا بتصميمها المختلف للأثاث والإضاءة بالإضافة إلى المنشآت العامة، حيث يربط عملها بين تكنولوجيا الطاقة الشمسية وحلول التصميم الجمالي. أعمالها موجودة في مجموعات المؤسسات المرموقة مثل متحف الفن الحديث، ومتحف فيترا للتصميم، ومتحف ستيديليك، ومتحف فيكتوريا وألبرت.