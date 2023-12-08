الرياضة غدًا.. انطلاق سباق الجري الـ25 على كورنيش الخبر بمشاركة عدائين دوليين

الدمام-البلاد

ينطلق غدا السبت، سباق الجري السنوي الـ25 بمحافظة الخبر، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وبالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى والجمعية الدولية للماراثونات والسباقات على الطريق AIMS. ويشهد السباق مشاركة عدد من العدائين الدوليين. وأنهت اللجان المنظمة للسابق كافة الترتيبات الخاصة لانطلاق السباق في موعده في تمام الساعة التاسعة من صباح السبت، وسط حضور أمني وتنسيقي من كافة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في تنظيم هذا الكرنفال الرياضي السنوي. وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للسباق حسين بن علي البلوشي الانتهاء من وضع كافة الترتيبات الخاصة للانطلاق بدء من خط السير وانتهاء بنقطة التجمع وآلية التتويج. مبينا بأن الموقع الإلكتروني للسباق، وكذلك مقر التسجيل استقبل خلال الأيام الماضية أكثر من خمسة آلاف مشارك من الراغبين في المنافسة، وتم توزيع الأرقام الخاصة بكل متسابق، وكذلك اللبس الموحد في مقر خيمة التسجيل في الواجهة البحرية لكورنيش الخبر. وأشار البلوشي إلى مشاركة عدد من العدائين الدوليين ولجنة من الجمعية الدولية لمارثونات السباق على الطريق؛ حيث سيعقد لهم مساء اليوم الجمعة مؤتمر صحفي مع عدد من وسائل الإعلام للحديث عن هذه المشاركة، وكذلك تأكيد منهم لإبداء مرئياتهم في النهضة والتطور الذي تشهده المملكة في كافة المجالات، لاسيما في المجال الرياضي الذي أصبح حديث كافة وسائل الإعلام.