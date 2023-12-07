الرياضة

الحزم يعبر الفتح بثنائية

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       7 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
حصد فريق الحزم 3 نقاط ثمينة، بعد فوزه على ضيفه الفتح بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ، ضمن الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.

سجل هدفي الحزم” برونو فيانا برأسية قوية في الدقيقة 5، وأنطونيو خوسي دي كارفالهو من ركلة جزاء في الدقيقة 14.


وتلقى الفتح خسارته الثالثة على التوالي، فيما خرج الحزم بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي لأول مرة هذا الموسم.

بهذا الفوز، رفع الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، فيما يحتل الفتح المركز السابع بـ24 نقطة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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