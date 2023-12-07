الحزم يعبر الفتح بثنائية

محمود العوضي- جدة
حصد فريق الحزم 3 نقاط ثمينة، بعد فوزه على ضيفه الفتح بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ، ضمن الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.
سجل هدفي الحزم” برونو فيانا برأسية قوية في الدقيقة 5، وأنطونيو خوسي دي كارفالهو من ركلة جزاء في الدقيقة 14.
وتلقى الفتح خسارته الثالثة على التوالي، فيما خرج الحزم بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي لأول مرة هذا الموسم.
بهذا الفوز، رفع الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، فيما يحتل الفتح المركز السابع بـ24 نقطة.
شاهد ثنائية #الحزم في شباك #الفتح⬇️⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الحزم_الفتح | #SSC pic.twitter.com/2HRkw2wYKY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 7, 2023