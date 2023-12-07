” رجال الهلال وسيدات جدة يونايتد” يتوجان بذهبتي السلة في دورة الألعاب السعودية

ختام فنون القتال المختلطة

35 ذهبية تقود الأولمبية لقمة الترتيب

يد مضر والخليج في نصف النهائي

العروسي تقصي يارا من التنس

الرياض- هاني البشر

توّج سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، فريق الهلال بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة السلة للرجال، التي اختتمت مساء اليوم الخميس في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وذلك بعد فوزه المثير على نظيره النصر في المباراة النهائية بنتيجة 82-68، وسط حضور جماهيري كبير.

ونال فريق أُحد الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 78-62 في مباراة تحديد المركز الثالث.

جدة يونايتد يحافظ على لقب سيدات السلة

حافظ فريق جدة يونايتد على لقب كرة السلة للسيدات، التي اختتمت ظهر اليوم الخميس في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العاصمة في مباراة حماسية امتدت للشوط الإضافي، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 47-47، لتنهي لاعبات جدة يونايتد المباراة بنتيجة 67-62، وسلّم الدكتور غشان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، الميداليات للفائزات بحضور جناسيو سوريانو، مدير الفعاليات والشركات بالاتحاد الدولي لكرة السلة.

كما حقق فريق الاتحاد الميدالية البرونزية بعد فوزه على الهلال بنتيجة 51-41 في مباراة تحديد المركز الثالث.

ختام فنون القتال المختلطة

انتزع مالك باسهل الميدالية الذهبية لوزن 61.2 كجم، في ختام منافسات فنون القتال المختلطة والتي اختتمت مساء اليوم الخميس في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، فيما حصد العباس الحداد الميدالية الفضية، ونال البرونزية سعد ال رايح وفواز الشواف.

وفي منافسات وزن 70.3 كجم، حصد محمد مفريج الميدالية الذهبية، تلاه بالفضية أحمد المفرج، وحصل ابراهيم باجنيد وحمد عضيب الميدالية البرونزية، فيما نال أحمد البراهيم ذهبية وزن 83.9 كجم، وحصل محمد أسوم على الفضية، وظفر بالبرونزية عبدالعزيز شاكر وراكان المختار.

وتوّج الفائزين كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، وعبدالله الهزاع المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة، وأحمد المقيرن عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

كرة الصالات للصم تنهي الثمانية

اختتمت مساء اليوم الخميس مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة قدم الصالات للصم، في صالة نادي النصر بالرياض، وأسفرت النتائج عن فوز فريق مركز الصم بالقطيف على مركز الصم ببيشة بنتيجة 4-0، فيما تغلّب فريق مركز الصم بمكة المكرمة على فريق مركز الصم بالطائف بنتيجة 6-0، وتخطى فريق مركز الصم بحائل نظيره نادي الصم بالرياض بنتيجة 8-5.

وسيلتقي غداً الجمعة فريقا مركز الصم بالقطيف مع نادي الصم بجدة الساعة 2 ظهراً، يليه مباراة مركز الصم بمكة المكرمة مع مركز الصم بحائل الساعة 4 عصراً، في مباراتي الدور نصف النهائي، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث بعد غد السبت.

يد مضر والخليج في نصف النهائي

يلتقي غداً الجمعة فريقا مضر مع الهدى الساعة 4 عصراً، والخليج مع النور الساعة 6:30 مساءً، في مباراتي الدور نصف النهائي لمنافسات كرة اليد للرجال في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود.

واختتمت اليوم الخميس مباريات دور المجموعات، والتي أسفرت عن فوز الهدى على الوحدة بنتيجة 41-31 ضمن المجموعة الرابعة، فيما تعادل الأهلي مع نظيره النور بنتيجة 34-34، وفاز العدالة على الحزم بنتيجة 36-26 ضمن المجموعة الثالثة.

نصف نهائي كرة اليد (شباب)

تقام غداً الجمعة مباريات الدور نصف النهائي، في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، لمنافسات كرة اليد لفئة الشباب، حيث يلتقي فريقا مضر والأهلي الساعة 11 صباحاً، وسيتواجه الخليج والنور الساعة 1:30 ظهراً، على أن تقام المباراة النهائية بعد غد السبت.

وكانت قد اختتمت صباح اليوم الخميس مباريات دور المجموعات في منافسات كرة اليد (فئة الشباب) حيث فاز فريق الأهلي على الهلال بنتيجة 40-20، كما تغلّب مضر على القارة بنتيجة 43 – 18 ضمن المجموعة الثانية، وحسم الخليج مواجهته مع الصفا بنتيجة 41-19 ضمن المجموعة الثالثة.

العروسي تقصي يارا من دور الثمانية

تمكنت نادية العروسي لاعبة نادي النصر، من إقصاء يارا الحقباني لاعبة نادي الاتحاد، وحاملة اللقب، من دور الثمانية لمنافسات التنس الأرضي والتي تقام في ملاعب التنس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. كما تغلبت صفاء شهباز لاعبة نادي النصر على زميلتها في الفريق زينب العبيدان، وفازت لارا بخاري لاعبة نادي النصر على زميلتها سمر العبيدان.

ومن المقرر أن تقام مبارتي الدور نصف النهائي غداً، حيث ستواجه نادية العروسي زميلتها صفاء شهباز، فيما ستتواجه لارا بخاري مع الفائزة من لقاء ميساء بن حسين لاعبة نادي السلام وسارة العبيدان لاعبة نادي النصر.

الثنائي الحقباني يواجهان القاسم وبخاري في التنس

تنطلق يوم غداً الجمعة مواجهات الدور نصف النهائي من منافسات التنس الأرضي للرجال، حيث سيلتقي سليمان القاسم مع عمار الحقباني، ويتقابل سعود الحقباني وعبدالمجيد بخاري.

وكان قد فاز عمار الحقباني لاعب الاتحاد اليوم الخميس، على بدر إدريس لاعب الهلال في دور الثمانية، كما تغلّب سعود الحقباني لاعب الاتحاد على عمر أحمد لاعب السلام، وتخطى عبدالمجيد بخاري لاعب الأهلي زميله أمجد بخاري، وتغلّب سليمان القاسم لاعب الهلال على الوليد الصياح لاعب نادي الثقبة.

نصف نهائي البادل

اختتمت اليوم منافسات دور الثمانية لمنافسات البادل للسيدات والتي تقام في مركز “إن 1 بادل” بالرياض، وأسفرت النتائج عن تأهل الثنائي سماهر كردي وغابريلا أندرادي، لمواجهة الثنائي ياسمين فارح والعنود يماني في الدور نصف النهائي الساعة 12 ظهر غدٍ الجمعة، يليها مباراة الثنائي أريج فارح وسارة سلهب، في مواجهة الثنائي نجوى سلهب ورغدة بن وثلان.

كما تقام غداً مبارتي الدور نصف النهائي لمنافسات الرجال، ففي المباراة الأولي سيلتقي الثنائي عمر الثاقب وسطام الشهراني مع الثنائي منصور الريدي وراكان الشهراني الساعة 4 عصراً، يليها لقاء الثنائي عبدالعزيز ال عبدالله وعبدالله الفرج مع الثنائي عبدالله توفيق آل عبدالله وقاسم العبيدان.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث للرجال والسيدات يوم السبت.

الأولمبية تتصدر الترتيب

تصدر الرياضيون والرياضيات الذي يلعبون تحت شعار اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ترتيب الميداليات برصيد 115 ميدالية (35 ذهبية)، قبل 3 أيام على ختام دورة الألعاب السعودية، تلاه نادي الهلال بـ58 ميدالية (20 ذهبية)، وجاء نادي الشباب في المركز الثالث بـ42 ميدالية (17 ذهبية)، وحلّ النادي الأهلي في المركز الرابع بـ33 ميدالية (10 ميداليات ذهبية)، فيما جاء نادي الرياض لذوي الإعاقة في المركز الخامس بـ15 ميدالية (8 ذهبيات)، تلاه في المركز السادس نادي الاتحاد بـ31 ميدالية (7 ذهبيات)، ثم النصر في المركز السابع بـ25 ميدالية (5 ذهبيات)، ونادي الهدى في المركز الثامن بـ14 ميدالية (5 ذهبيات)، ونادي الصفا في المركز التاسع (4 ذهبيات)، وجاء نادي الوحدة في المركز العاشر بـ19 ميدالية (4 ذهبيات).

39 مواجهة في الطاولة

تتواصل منافسات دور المجموعات في كرة الطاولة لفردي الرجال وفردي السيدات وفئة الشباب، والتي تقام في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وستختتم يوم الأحد المقبل.

وأقيمت اليوم 39 مواحهة في مرحلة المجموعات للفئات الثلاثة، وستستكمل المنافسات غداً بمباريات دور الثمانية لفردي السيدات، ومنافسات فردي الرجال وفردي الشباب.

فطاني لعبت 4 رياضات واستقرت في السلة

تنقلت السعودية ديما فطاني لاعبة كرة السلة بفريق جدة يونايتد بين 4 ألعاب ( كرة القدم والكونغ فو والتنس والكرة الطائرة ) ولم تنل إعجابها لتستقر على لعبة كرة السلة حيث بدأت بعمر العاشرة اللعب على استحياء تحت أبراج السلة وسرعان ما تعلقت بها لتواصل العمل على معشوقتها وسنحت لها الفرصة أخيراً بالمشاركة الأولى وكانت على المستوى الخارجي في البطولة العربية للسيدات عام 2018 لتبدأ بعدها الاحتراف الجزئي في اللعبة ، وعانت فطاني (26 سنة) من رهاب قصر القامة حيث كادت ان تنهي مسيرتها بعد توقف نموها على 155 سم وبحثت بكل الطرق عن كيفية تجاوز هذا الرقم عبر التردد على عيادة طبيب لإجراء عملية (تكسير عظام) وأيضا البحث عن هرمونات لإطالة الجسم إلا أن تميزها في اللعب وتتويجها بذهبية دورة الألعاب السعودية الأولى جعلها تواصل العمل حتى قادت فريقها مجدداً لتحقيق ذهبية دورة الألعاب السعودية الثانية.