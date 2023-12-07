بطولة السعودية المفتوحة للجولف بنسختها الثامنة تمثل إحدى محطات الجولة الآسيوية

كبار لاعبي آسيا ينافسون أبطال السعودية المحترفين

الرياض – هاني البشر

أعلن منظمو النسخة الثامنة من بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، عن بدء طرح تذاكر البطولة التي تمثل إحدى الجولات الآسيوية، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2023 في نادي الرياض للجولف، في العاصمة الرياض.

وتتوفر التذاكر بأسعار في متناول الجميع تبدأ من 25 ريالا سعوديا، ويمكن للأطفال دون سن 18 عاما الحضور مجانا، ولكن برفقة شخص بالغ يحمل تذكرة دخول.

وستشهد الجولة الأخيرة في نهاية هذا الموسم تتويج بطل وسام الاستحقاق، فيما سيواجه اللاعبون فرصتهم الأخيرة لتأمين مركز ضمن أفضل 65 ترتيب للانتقال إلى جولة الموسم المقبل 2024.

وبعد الانتقال من جولة التنمية الآسيوية في عام 2022 إلى الجولة الآسيوية الكاملة مما يؤكد على العلاقات الوثيقة بين جولف السعودية والجولة الآسيوية للعبة، كما سيشمل المجال المكون من 120 لاعبا أفضل 80 لاعبا مرشحا لوسام الاستحقاق للعام 2023.

وسيمنح الحدث المشجعين وعشاق اللعبة الفرصة لرؤية أبرز لاعبي الجولف السعوديين المحترفين؛ ومنهم عثمان الملا وفيصل سلهب وسعود الشريف إلى جانب كبار اللاعبين “العالميين والآسيويين”.

وستوفر البطولة الفرصة للجميع لمتابعة هذا الحدث الرياضي الهام بوجود لاعبين محترفين وملهمين وبهدف “كسر المستحيل” تأتي مشاركة اللاعب الإنجليزي سفير الجولف السعودية الملهم كيب بوبورت، الذي يحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي الجولف ذوي الإعاقة، جنبا إلى جنب مع أفضل المحترفين والرائدين في العالم مما يدل على انفتاح البطولة على العالم ككل.

وبالإضافة إلى المنافسة التي من المنتظر أن تكون قوية، فإن المشجعين وجمهور اللعبة سيتمتعون بفرصة فريدة للاحتفال بالعروض الموسيقية إلى جانب الأطعمة والمشروبات المتوفرة، وكذلك الاستمتاع بالثقافة السعودية. كما ستتاح للمشجعين فرصة استرداد التذاكر أو جزء منها، وذلك بفل تضمين قسائم المأكولات والمشروبات السخية.