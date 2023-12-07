” الدهامي” يخطف شوط كأس وزارة الرياضة في أول أيام بطولة “قفز السعودية”

الرياض – هاني البشر
توج معالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبد الإله بن سعد الدلاك، اليوم الخميس، الفارس رمزي الدهامي بلقب شوط كأس وزارة الرياضة، وذلك ضمن أشواط اليوم الأول من الأسبوع الأول في بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز في نسختها الثالثة بمقر قفز السعودية بالجنادرية.
ونجح الفارس الدهامي في خطف لقب شوط كأس وزارة الرياضة لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر) بعد أن أنهى الشوط الرابع بزمن وقدره 59.78 ثانية، فيما حل الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو المصنف 27 عالمياً في المركز الثاني (60.36 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس التركي ديرين ديميرسوي (61.91 ثانية).
وفي شوط “جولتين في جولة واحدة” لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر)، حقق الفارس سعد العجمي المركز الأول بجولتين نظيفة، وذلك بعد أنهى الشوط وبفارق أقل من الثانية بزمن وقدره 29.01 ثانية، فيما حل الفارس ناصر الشواف ثانياً (29.80 ثانية)، ثم جاءت الفارسة التايلاندية جانكا بورن ثالثاً (30.08 ثانية).
وكان اليوم الأول من الأسبوع الأول من البطولة قد انطلق بتتويج الفرسان السعوديين بالمراكز الثلاثة الأولى في شوط “جولتين في جولة واحدة” ـ ارتفاع 1.15 متر، لفئة النجمة الواحدة، حيث جاء محمد آل هادي أولاً بزمن وقدره 52.39 ثانية، وحل ثانياً مازن اليوسف (27.80 ثانية)، فيما جاء ثالثاً الفارس يزيد الزايدي (28.54 مترا).
وفي الشوط الثاني “السرعة” ـ ارتفاع 1.25 مترا، لفئة النجمة الواحدة، نجح أيضا الفرسان السعوديون في تحقيق المراكز الثلاثة الأولى، حيث نجح عبد العزيز القحل في خطف المركز الأول بزمن وقدره 55.52 ثانية، وحل ثانياً عبد الرحمن الراجحي (57.56 ثانية)، وجاء في المركز الثالث فهد الجعيد (58.10 ثانية).
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